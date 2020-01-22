Китай после вспышки пневмонии оперативно оповестил ВОЗ и Россию

"Что касается международного сотрудничества, то, во-первых, сразу после выявления вспышки заболевания, мы, согласно принципам транспорентности и открытости, оперативно уведомили (о происходящем - ред.) Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны, специальные административные районы Гонконг и Макао, а также Тайвань", - заявил Ли Бинь.

Он отметил, что первоочередной задачей в настоящий момент является надлежащее выполнение всех необходимых мер по профилактике и контроля за распространением заболевания.

"Мы усилили контакты с Таиландом, Южной Кореей, Японией, США (страны, где выявили случаи заражения – ред.), с их компетентными ведомствами и дипломатическими представительствами в Китае и на регулярной основе обмениваемся с ними информацией, в том числе о всех подтвержденных случаях, случаях подозрения на заражение", - указал он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.