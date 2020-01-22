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СМИ: хакеры из КНР могут быть замешаны в атаке на Mitsubishi Electric
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РИА Новости

СМИ: хакеры из КНР могут быть замешаны в атаке на Mitsubishi Electric

06:43 22.01.2020
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© Fotolia / Nicola De MitriПодбор пароля на компьютере
Подбор пароля на компьютере
© Fotolia / Nicola De Mitri
Подбор пароля на компьютере. Архивное фото
ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. Две группы китайских хакеров могли быть замешаны в атаке на японскую компанию Mitsubishi Electric Corporation, сообщила газета "Асахи" со ссылкой на источники в компании.
В ходе внутреннего расследования стало известно, что к атаке могли быть причастны группы Tick и BlackTech. Группа BlackTech является относительно новой и информации о ней немного. Она занимается похищением внутрикорпоративной информации предприятий Тайваня и Японии.
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В понедельник были похищены данные более чем 8 тысяч действующих и бывших сотрудников компании, а также информация о государственных и частных компаниях - партнерах Mitsubishi Electric.
Группа Tick в основном специализируется на получении информации оборонного характера. Впервые с хакерами BlackTech компания столкнулась в 2017 году. Тогда было зафиксировано несанкционированное подключение. Затем в июне прошлого года система обнаружила подозрительные действия и было проведено внутреннее расследование. В ходе его выяснилось, что установленный на сервере антивирус Virusbuster компании Trend Micro содержит два дефекта, которые и были использованы для незаконного подключения. Модифицированные файлы, через которые осуществлялось подключение, распространялись прямо с управляющего сервера компании Mitsubishi Electric. В октябре того же года Trend Micro объявила об устранении дефекта.
Издание считает, что всего за последние 10 лет на Mitsubishi Electric совершали атаки четыре группы: Tick, BlackTech, Aurora Panda, Emdivi.
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Mitsubishi ElectricКитайЯпонияВ мире
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