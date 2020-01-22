В римском аэропорту Фьюмичино усилят безопасность из-за коронавируса

РИМ, 22 янв - РИА Новости. В римском международном аэропорту В римском международном аэропорту Фьюмичино с четверга заработают сканеры температуры тела для пассажиров, прибывающих из китайского Уханя , где обнаружен новый коронавирус , сообщает министерство здравоохранения Италии

Ведомство отмечает, в четверг запланирован первый следующий рейс из Уханя в итальянскую столицу. Всего города связывают три прямых рейсы и "многочисленные перелеты с пересадками, трафик пассажиров на которых должен увеличиться из-за китайского Нового года".

Как сообщает минздрав Италии, ситуация с распространением коронавируса находится под наблюдением, а ведомство находится в постоянном контакте с международными медицинскими организациями. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивают вероятность распространения вируса в Евросоюзе как среднюю.

"В любом случае, начиная с послезавтра, четверга, 23 января, когда запланирован следующий прямой рейс из города Ухань в аэропорт Рима Фьюмичино, министерство вводит в действие санитарный канал с контролем температуры посредством сканера. Также предусмотрено заполнение формы с указанием пункта назначения и маршрута пассажиров после высадки", - отмечается в сообщении.

Ранее в департамента инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии (Iss) РИА Новости сообщили, что в случае обнаружения на борту самолетов, прибывающих из Китая, пассажиров с подозрительной симптоматикой они будут немедленно направляться для обследования в Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Ранее туда направлялись, в частности, пациенты, заразившиеся лихорадкой Эбола в Африке.

В понедельник в аэропорту Фьюмичино появились информационные плакаты минздрава, в которых содержатся советы для граждан, собирающихся вылететь в Ухань. "Проконсультируйтесь с врачом и сделайте прививку против гриппа как минимум за две недели до вылета. Оцените возможность переноса поездок, если они не являются необходимыми", - говорится в них.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. По последним данным ВОЗ, всего свыше 280 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань, зарегистрировано в четырех странах. Шесть человек скончались в городе Ухань.