В России поставили задачу превышения экспорта продуктов над импортом

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новая Доктрина продовольственной безопасности Новая Доктрина продовольственной безопасности России , которая была утверждена во вторник, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом, следует из текста документа.

Так, среди основных задач обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий указывается "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Пока Россия ввозит больше продовольствия, чем поставляет за рубеж, хотя разница между показателями экспорта и импорта в последние годы сокращается. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ , в 2018 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,921 миллиарда долларов, импорт - 29,736 миллиарда.

Другая задача по обеспечению продовольственной безопасности, указанная в Доктрине - реализация экспортного потенциала с учетом приоритета самообеспечения страны отечественной сельхозпродукцией и продуктами, а также с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС

Доктрина также определяет основные направления госполитики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В частности, в области внешнеэкономической политики необходимо обеспечить наращивание производства сельхозпродукции, сырья и продуктов, которые соответствуют требованиям, для преодоления отрицательного сальдо внешней торговли и формирования экспортного потенциала. Другая задача в этой сфере - снижение зависимости сельского и рыбного хозяйства от импорта технологий, машин, оборудования, а также семян основных культур и племенной продукции.