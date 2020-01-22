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В России поставили задачу превышения экспорта продуктов над импортом
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РИА Новости

В России поставили задачу превышения экспорта продуктов над импортом

06:23 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка гречневой крупы
Покупка гречневой крупы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Покупка гречневой крупы. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новая Доктрина продовольственной безопасности России, которая была утверждена во вторник, ставит задачу по превышению экспорта продуктов питания и сельскохозяйственного сырья из РФ над импортом, следует из текста документа.
Так, среди основных задач обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий указывается "достижение положительного сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Пока Россия ввозит больше продовольствия, чем поставляет за рубеж, хотя разница между показателями экспорта и импорта в последние годы сокращается. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,921 миллиарда долларов, импорт - 29,736 миллиарда.
Другая задача по обеспечению продовольственной безопасности, указанная в Доктрине - реализация экспортного потенциала с учетом приоритета самообеспечения страны отечественной сельхозпродукцией и продуктами, а также с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности в рамках ЕАЭС.
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Доктрина также определяет основные направления госполитики в сфере обеспечения продовольственной безопасности. В частности, в области внешнеэкономической политики необходимо обеспечить наращивание производства сельхозпродукции, сырья и продуктов, которые соответствуют требованиям, для преодоления отрицательного сальдо внешней торговли и формирования экспортного потенциала. Другая задача в этой сфере - снижение зависимости сельского и рыбного хозяйства от импорта технологий, машин, оборудования, а также семян основных культур и племенной продукции.
Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции - до 45 миллиардов долларов.
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