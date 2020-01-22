Адвокат прокомментировал назначение Чуйченко министром юстиции

"Это назначение может положительно сказаться на международных рейтингах и престиже нашей национальной юстиции", - отметил собеседник агентства.

По словам Почуева, адвокатский опыт нового главы Минюста поможет ему взять верный курс на повышение комфортности российского правового пространства и борьбу с административными барьерами.