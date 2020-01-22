Адвокат прокомментировал назначение Чуйченко министром юстиции

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Назначение Константина Чуйченко на пост главы Минюста может поднять международные рейтинги национальной юстиции, убежден президент Международной коллегии адвокатов Москвы Александр Почуев.
Во вторник президент РФ Владимир Путин назначил Чуйченко министром юстиции РФ. С 2008 года эту должность занимал Александр Коновалов.
"Это назначение может положительно сказаться на международных рейтингах и престиже нашей национальной юстиции", - отметил собеседник агентства.
По словам Почуева, адвокатский опыт нового главы Минюста поможет ему взять верный курс на повышение комфортности российского правового пространства и борьбу с административными барьерами.
Он надеется, что при Чуйченко разрешится многолетняя проблема необходимости введения адвокатской монополии на рынке юридических услуг.
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