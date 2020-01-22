Защита Винника раскритиковала кандидата в президенты Греции

Выборы президента Греции состоятся в среду в парламенте. Константопулу, которая была в 2015 году председателем греческого парламента, сообщила, что перед голосованием намерена встретиться с депутатами и рассказать им о нарушениях. Пресс-конференция с участием адвокатов, нотариуса, представителей интернет-сообщества и специалиста по информационным технологиям длилась 3,5 часа и вызвала большой интерес. На нее пришли порядка 60 журналистов, адвокатов, юристов.

Адвокат заявила, что дело Винника является политическим, и Сакелларопулу знала об этом, как и о том, что ее кандидатуру выдвигают в президенты Греции.

"Завтра состоится голосование в парламенте по кандидатуре Екатерины Сакелларопулу в президенты Греции. Ее выдвигают за то, что она выполняла приказы США", - сказала адвокат на пресс-конференции.

"Дело Винника Госсовет рассматривал 10 января. Сакелларопулу знала 10 января очень хорошо, что будет кандидатом в президенты. Одиннадцатого января ее кандидатуру в президенты предложил премьер. Должно быть уважение к правам человека без исключения. Она его не показала", - сказала адвокат.

Константопулу сослалась на публикацию греческой газеты "Прото тема", согласно которой премьер-министр Кириакос Мицотакис в декабре 2019 года, незадолго до поездки в США, "в обстановке крайней секретности" встретился у себя дома с Сакелларопулу и проинформировал ее, что она есть среди кандидатов. Как отметила адвокат, никто эту публикацию не опроверг. По ее мнению, налицо конфликт интересов – Сакелларопулу как председатель суда решала дело Винника в соответствии с ожиданиями премьера и правительства.

"Суд вел себя как военный трибунал", - заявила она. Адвокат потребовала отменить все решения Госсовета и слушать дело в новом составе. Константопулу сообщила, что утром придет в парламент и перед голосованием по кандидатуре президента Греции расскажет депутатам о беспрецедентном нарушении прав человека и правосудия.

Президента Греции выбирает парламент сроком на пять лет. Для избрания надо набрать 200 голосов и более в первом туре голосования. Кандидатуру Сакелларопулу, помимо правящей партии "Новая демократия", поддержали крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА и движение перемен КИНАЛ.