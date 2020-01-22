Адвокат заявила об отказе Amnesty International заняться делом Винника

АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Неоднократные обращения в греческое отделение международной правозащитной организации Amnesty International с просьбой заняться делом россиянина Александра Винника из-за пыток и психологического давления остались без ответа, заявила адвокат Винника Зои Константопулу на пресс-конференции.
Винника держат в тюрьме Греции 30 месяцев без решения суда и обвинений, хотя конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. Винник был арестован в Греции во время отдыха по запросу США. Он отвергает все обвинения. Винник с 20 декабря объявил голодовку, требуя соблюдения его прав. Он заявил о пытках и психологической войне с целью сломать его. Адвокат сообщила, что к россиянину во вторник не допустили врача посольства России, чтобы тот смог провести медосмотр. С 31 декабря Винника лишен прогулок.
Вчера, 22:53Адвокаты Винника подали в ООН жалобу на Грецию
По словам Константопулу, она несколько раз обращалась к руководителю греческого отделения Amnesty International Гавриилу Сакелларидису.
"Я очень много раз звонила господину Сакелларидису, направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но все как в пустоту", - сказала Константопулу, которая в 2015 году была председателем парламента Греции.
Пресс-секретарь российского отделения Amnesty International Александр Артемьев 17 января заявлял РИА Новости, что правозащитная организация не занималась делом Винника и не получала от него обращений. По его словам, как только в организации будут располагать его обращением и сопроводительными материалами, то получат возможность посмотреть на обстоятельства дела и решить, браться ли за него.
Базирующаяся в Лондоне Amnesty International ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации", продвижение прав человека. Организацию неоднократно обвиняли в избирательном подходе к информации и в идеологической предвзятости.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
17 января, 05:18Адвокат рассказал, кто приедет в Грецию поддержать Винника