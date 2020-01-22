Адвокат заявила об отказе Amnesty International заняться делом Винника

АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Неоднократные обращения в греческое отделение международной правозащитной организации Неоднократные обращения в греческое отделение международной правозащитной организации Amnesty International с просьбой заняться делом россиянина Александра Винника из-за пыток и психологического давления остались без ответа, заявила адвокат Винника Зои Константопулу на пресс-конференции.

Винника держат в тюрьме Греции 30 месяцев без решения суда и обвинений, хотя конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. Винник был арестован в Греции во время отдыха по запросу США. Он отвергает все обвинения. Винник с 20 декабря объявил голодовку, требуя соблюдения его прав. Он заявил о пытках и психологической войне с целью сломать его. Адвокат сообщила, что к россиянину во вторник не допустили врача посольства России, чтобы тот смог провести медосмотр. С 31 декабря Винника лишен прогулок.

По словам Константопулу, она несколько раз обращалась к руководителю греческого отделения Amnesty International Гавриилу Сакелларидису.

"Я очень много раз звонила господину Сакелларидису, направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но все как в пустоту", - сказала Константопулу, которая в 2015 году была председателем парламента Греции.

Пресс-секретарь российского отделения Amnesty International Александр Артемьев 17 января заявлял РИА Новости, что правозащитная организация не занималась делом Винника и не получала от него обращений. По его словам, как только в организации будут располагать его обращением и сопроводительными материалами, то получат возможность посмотреть на обстоятельства дела и решить, браться ли за него.

Базирующаяся в Лондоне Amnesty International ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации", продвижение прав человека. Организацию неоднократно обвиняли в избирательном подходе к информации и в идеологической предвзятости.