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2020-01-22T06:03+0300
https://ria.ru/20200122/1563703981.html
Адвокат заявила об отказе Amnesty International заняться делом Винника
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РИА Новости

Адвокат заявила об отказе Amnesty International заняться делом Винника

06:03 22.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
АФИНЫ, 22 янв – РИА Новости. Неоднократные обращения в греческое отделение международной правозащитной организации Amnesty International с просьбой заняться делом россиянина Александра Винника из-за пыток и психологического давления остались без ответа, заявила адвокат Винника Зои Константопулу на пресс-конференции.
Винника держат в тюрьме Греции 30 месяцев без решения суда и обвинений, хотя конституция Греции запрещает держать человека в предварительном заключении более 18 месяцев. Винник был арестован в Греции во время отдыха по запросу США. Он отвергает все обвинения. Винник с 20 декабря объявил голодовку, требуя соблюдения его прав. Он заявил о пытках и психологической войне с целью сломать его. Адвокат сообщила, что к россиянину во вторник не допустили врача посольства России, чтобы тот смог провести медосмотр. С 31 декабря Винника лишен прогулок.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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По словам Константопулу, она несколько раз обращалась к руководителю греческого отделения Amnesty International Гавриилу Сакелларидису.
"Я очень много раз звонила господину Сакелларидису, направляла ему напоминания. Я считаю, что должна была вмешаться Amnesty International, но греческое отделение не сделало ничего. Я предпринимала и личные попытки, но все как в пустоту", - сказала Константопулу, которая в 2015 году была председателем парламента Греции.
Пресс-секретарь российского отделения Amnesty International Александр Артемьев 17 января заявлял РИА Новости, что правозащитная организация не занималась делом Винника и не получала от него обращений. По его словам, как только в организации будут располагать его обращением и сопроводительными материалами, то получат возможность посмотреть на обстоятельства дела и решить, браться ли за него.
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Базирующаяся в Лондоне Amnesty International ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации", продвижение прав человека. Организацию неоднократно обвиняли в избирательном подходе к информации и в идеологической предвзятости.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникГрецияAmnesty InternationalРоссияСШАВ мире
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