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Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ из-за коронавируса
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РИА Новости

Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ из-за коронавируса

06:00 22.01.2020
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© REUTERS / Darley ShenМедицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Медицинские работники у здания больницы в городе Ухань, провинция Хубэй
ПЕКИН, 22 янв - РИА Новости. Власти Китая пригласили специалистов из Всемирной организации здравоохранения, специальных административных районов Гонконг и Макао, а также с Тайваня в Ухань, где находится очаг вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил на пресс-конференции заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
"Мы намерены поддерживать международное сотрудничество и контакты (по вопросу распространения заболевания - ред.) и обеспечивать регулярное обнародование информации", - сообщил Ли Бинь.
Он подчеркнул, что госкомитет по вопросам гигиены и здоровья намерен следить за тем, чтобы власти города Ухань ежедневно давали общественности информацию о распространении заболевания и мерах его профилактики и контроля.
"Мы по своей инициативе намерены усиливать коммуникацию по ситуации, касающийся вспышки заболевания, с ВОЗ, соответствующими странами, а также со специальными административными районами Гонконгом и Макао, а также с Тайванем, мы приглашаем специалистов ВОЗ, Гонконга, Макао и Тайваня в Ухань, чтобы на месте изучить ситуацию с распространением заболевания и предпринимаемыми мерами профилактики и контроля", - добавил он.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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