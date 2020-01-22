Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ из-за коронавируса

"Мы намерены поддерживать международное сотрудничество и контакты (по вопросу распространения заболевания - ред.) и обеспечивать регулярное обнародование информации", - сообщил Ли Бинь.

Он подчеркнул, что госкомитет по вопросам гигиены и здоровья намерен следить за тем, чтобы власти города Ухань ежедневно давали общественности информацию о распространении заболевания и мерах его профилактики и контроля.

"Мы по своей инициативе намерены усиливать коммуникацию по ситуации, касающийся вспышки заболевания, с ВОЗ, соответствующими странами, а также со специальными административными районами Гонконгом и Макао, а также с Тайванем, мы приглашаем специалистов ВОЗ, Гонконга, Макао и Тайваня в Ухань, чтобы на месте изучить ситуацию с распространением заболевания и предпринимаемыми мерами профилактики и контроля", - добавил он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.