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Мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет, заявили в Group-IB
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РИА Новости

Мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет, заявили в Group-IB

05:52 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мощность и частота DDoS-атак в 2020 году значительно вырастет из-за распространения технологии связи 5G и большого числа небезопасных устройств, заявил РИА Новости руководитель департамента системных решений специализирующейся на кибербезопасности фирмы Group-IB Антон Фишман.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил в интервью РИА Новости, что банк в январе подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке, которую отразил; эти угрозы - DDoS-атаки - станут в 2020 году большой проблемой для российских и мировых компаний. По его словам, использование технологии 5G "фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDoS-атак".
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"Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств", - сказал Фишман.
"С другой стороны, владельцы DDoS-бот-сетей, построенных на большом количестве зараженных роутеров, могут начать сдавать их в аренду злоумышленникам, занимающимся фишингом. Это позволит им зарабатывать больше, чем на проведении DDoS-атак", - отметил он.
Однако, по мнению эксперта, снижения количества DDоS-атак ожидать не стоит. "Скорость доступа в интернет по всему миру растет, при этом стоимость самих DDоS-атак в даркнете уменьшается из-за большого количества предложений, а пользователи все также беспечно относятся к безопасности своих девайсов и IOT-устройств. DDоS может использоваться и как отвлекающий маневр при совершении других атак, например, при хищении денег из банка и как часть цепочки при проведении атаки на бренд для вывода сервиса/услуги из строя", - добавил он.
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