Мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет, заявили в Group-IB

"С другой стороны, владельцы DDoS-бот-сетей, построенных на большом количестве зараженных роутеров, могут начать сдавать их в аренду злоумышленникам, занимающимся фишингом. Это позволит им зарабатывать больше, чем на проведении DDoS-атак", - отметил он.

Однако, по мнению эксперта, снижения количества DDоS-атак ожидать не стоит. "Скорость доступа в интернет по всему миру растет, при этом стоимость самих DDоS-атак в даркнете уменьшается из-за большого количества предложений, а пользователи все также беспечно относятся к безопасности своих девайсов и IOT-устройств. DDоS может использоваться и как отвлекающий маневр при совершении других атак, например, при хищении денег из банка и как часть цепочки при проведении атаки на бренд для вывода сервиса/услуги из строя", - добавил он.