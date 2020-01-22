Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2019 году новорожденных В 2019 году новорожденных москвичей чаще всего называли Александрами и Софиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.

"В 2019 году, как и в 1989, самым популярным именем стало Александр. В прошлом году так были названы 2991 мальчик. Второе по популярности мужское имя – Михаил, так назвали 2762 ребенка. Замыкает тройку самых популярных имен Максим (2600 детей)", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве ЗАГСов, с 2018 года тройка самых популярных имен не изменилась. Также популярными остаются имена Артем (таким именем в 2019 году названы 2152 ребенка), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).

"Женские имена изменились значительно сильнее. Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно не попало даже в топ-10. В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2 688 малышек. На третьем месте имя Анна – 2548 девочек", — заявили в пресс-службе.

Также в пятерку популярных имен попали Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей).