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Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
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РИА Новости

Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

05:30 22.01.2020 (обновлено: 07:44 22.01.2020)
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© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети
© Depositphotos / osons163
Новорожденные дети. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2019 году новорожденных москвичей чаще всего называли Александрами и Софиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных ЗАГСов.

"В 2019 году, как и в 1989, самым популярным именем стало Александр. В прошлом году так были названы 2991 мальчик. Второе по популярности мужское имя – Михаил, так назвали 2762 ребенка. Замыкает тройку самых популярных имен Максим (2600 детей)", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве ЗАГСов, с 2018 года тройка самых популярных имен не изменилась. Также популярными остаются имена Артем (таким именем в 2019 году названы 2152 ребенка), Иван (1564), Даниил (1673), Марк (1594) и Лев (1564).
"Женские имена изменились значительно сильнее. Если в 1989 году самым популярным было имя Екатерина, то в 2019 году оно не попало даже в топ-10. В прошлом году больше всего девочек называли именем София (Софья) (3261 девочка). На втором месте по популярности оказалось имя Мария. Так назвали 2 688 малышек. На третьем месте имя Анна – 2548 девочек", — заявили в пресс-службе.
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Также в пятерку популярных имен попали Алиса (2156 детей) и Виктория (2029 детей).
"В Москве мы стараемся создать все условия, чтобы москвичам было удобно и комфортно получать услуги. Например, с 2015 года мы сделали возможным регистрацию рождения ребенка в центрах "Мои документы". Теперь эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, оказывается по единому стандарту – семь дней в неделю с 8 утра до 8 вечера, в одном месте. Отделы ЗАГС осуществляют регистрацию в отдельных случаях", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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