В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в китае достигло 440, девять человек скончались", - заявил Ли Бинь.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.