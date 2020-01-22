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В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек
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РИА Новости

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек

05:24 22.01.2020
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© REUTERS / StringerБольница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
© REUTERS / Stringer
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
ПЕКИН, 22 янв - РИА Новости. Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в китае достигло 440, девять человек скончались", - заявил Ли Бинь.
Ранее сообщалось о 324 случаях заражения и шести погибших.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьВ мире
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