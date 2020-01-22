Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Восточный , говорится в материалах, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов ( ЦПК ).

"Для организации системы поиска и спасания на основе авиационной дирижабельной компоненты предлагается выполнить: постройку до 10 дирижаблей (...)", - говорится в предложении, опубликованном в научных материалах на сайте ЦПК.

Технические возможности предлагаемых дирижаблей позволяют транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" вместе с экипажем или эвакуировать экипаж прямо с воды. Для базирования дирижаблей вдоль трассы запуска космического корабля предлагается построить два аэродрома - на космодроме Восточный и на Сахалине, либо Камчатке.

Согласно приведенным в материалах данным, развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.

Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой. В июле в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева сообщили РИА Новости, что готовы создать экраноплан, который можно было бы использовать для спасания космонавтов при пилотируемых пусках с космодрома Восточный, на это может уйти порядка пяти лет.