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2020-01-22T05:12+0300
https://ria.ru/20200122/1563703582.html
Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
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РИА Новости

Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного

05:12 22.01.2020
1782
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДирижабль
Дирижабль
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дирижабль. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Восточный, говорится в материалах, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
"Для организации системы поиска и спасания на основе авиационной дирижабельной компоненты предлагается выполнить: постройку до 10 дирижаблей (...)", - говорится в предложении, опубликованном в научных материалах на сайте ЦПК.
Технические возможности предлагаемых дирижаблей позволяют транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля "Орел" вместе с экипажем или эвакуировать экипаж прямо с воды. Для базирования дирижаблей вдоль трассы запуска космического корабля предлагается построить два аэродрома - на космодроме Восточный и на Сахалине, либо Камчатке.
Согласно приведенным в материалах данным, развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу.
Генеральный директор ОАО Дукс Юрий Клишин. Архивное фото
20 августа 2018, 12:02
В Москве планируют строить дирижабли и экранопланы
Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля "Орел" в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в "Роскосмосе" пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой. В июле в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева сообщили РИА Новости, что готовы создать экраноплан, который можно было бы использовать для спасания космонавтов при пилотируемых пусках с космодрома Восточный, на это может уйти порядка пяти лет.
Корабль "Орел" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный в 2023 году. На 2024 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2025 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж. Трасса полета при старте с Восточного пролегает над Японским и Охотским морями, Тихим океаном.
Технический комплекс космодрома Восточный
11 января, 05:20РИА Наука
На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"
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Хочу стать космонавтомВосточный (космодром)Центр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосРоссия
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