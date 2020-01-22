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2020-01-22T05:15+0300
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Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
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РИА Новости

Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР

05:15 22.01.2020
9337
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вмешательство США стало одним из факторов, приведших к крушению Советского Союза в 1991 году. Об этом пишет журналист Тед Ролл в статье для издания CounterPunch.
Автор отмечает, что Соединенные Штаты снова и снова совершали нападения, акции саботажа и пытались подорвать СССР изнутри. В 1917 году в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат США вторгся на территорию страны. Советской России потребовалось три года, чтобы избавиться от американских "незваных гостей".
В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны, СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией. Однако американцы умудрились протянуть три года, не вступая в настоящую войну, в то время как десятки миллионов советских граждан жертвовали собой в борьбе с вермахтом.
Другой факт – сбитый советской ракетой в 1960 году самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Ролл считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны.
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В 1982 году президент Рональд Рейган принял "невинный" план ЦРУ, подразумевавший взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь. Предполагалось, что Советскому Союзу позволили бы похитить западную систему управления трубопроводами, но эта система, контролирующая насосы, турбины и клапана, после некоторого периода нормальной работы должна была "пойти вразнос".
Результатом должно была стать экономическая дезорганизация, катастрофа для природной среды и "самый мощный неядерный взрыв и пожар, какие когда-либо удавалось зафиксировать из космоса".
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Другой проект периода Рейгана подразумевал экономический саботаж. США убедили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, понимая важность добычи энергоносителей для Советского Союза. В итоге цены на нефть и на газ снизились по всему миру, а советская экономика вошла в штопор.
В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США "немало потрудились", чтобы разрушить СССР.
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Вторая мировая война (1939-1945)Центральное разведывательное управлениеРональд РейганСаудовская АравияГерманияСССРСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Блин - а мы и не знали... Все это обсуждалось еще в 80-х, когда я в школе учился, а первые санкции от США мы получили в 70 -х за строительство газопровода Уренгой - Помара -Ужгород...
22 января, 05:39
Jvthnf Jvthnf
2900000
США целились по СССР, а разрушили себя. Конечно очень хотелось бы свалить всё на США в наших делах с СССР, но - прекращение Холодной войны было решением России. Настоящая колоссальная деградация США это последствие заблуждений по поводу "победы над СССР". И смех, и грех...
22 января, 05:27
ИЯИбрагим Яблоков
1711002
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