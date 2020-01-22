Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вмешательство Вмешательство США стало одним из факторов, приведших к крушению Советского Союза в 1991 году. Об этом пишет журналист Тед Ролл в статье для издания CounterPunch

Автор отмечает, что Соединенные Штаты снова и снова совершали нападения, акции саботажа и пытались подорвать СССР изнутри. В 1917 году в разгар Октябрьской революции экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат США вторгся на территорию страны. Советской России потребовалось три года, чтобы избавиться от американских "незваных гостей".

В период с 1941 по 1945 год, во время Второй мировой войны , СССР и США были союзниками в борьбе с нацистской Германией . Однако американцы умудрились протянуть три года, не вступая в настоящую войну, в то время как десятки миллионов советских граждан жертвовали собой в борьбе с вермахтом.

Другой факт – сбитый советской ракетой в 1960 году самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Ролл считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны.

В 1982 году президент Рональд Рейган принял "невинный" план ЦРУ, подразумевавший взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь. Предполагалось, что Советскому Союзу позволили бы похитить западную систему управления трубопроводами, но эта система, контролирующая насосы, турбины и клапана, после некоторого периода нормальной работы должна была "пойти вразнос".

Результатом должно была стать экономическая дезорганизация, катастрофа для природной среды и "самый мощный неядерный взрыв и пожар, какие когда-либо удавалось зафиксировать из космоса".

Другой проект периода Рейгана подразумевал экономический саботаж. США убедили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, понимая важность добычи энергоносителей для Советского Союза. В итоге цены на нефть и на газ снизились по всему миру, а советская экономика вошла в штопор.