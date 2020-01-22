Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-22T05:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563703517.html
В Сирии боевики не прекращают обстрелы окраин Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/154866/67/1548666703_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_44da831dc209fa69c5d7347be4e5829a.jpg
РИА Новости

В Сирии боевики не прекращают обстрелы окраин Алеппо

05:07 22.01.2020
222
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Поврежденные здания на окраине сирийского Алеппо. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 22 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего сирийского города Алеппо.
Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Несмотря на это боевики не прекращали обстрелы позиций правительственных вооруженных сил и мирных населенных пунктов. Во вторник вечером руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков на брифинге сообщил, что в результате обстрела боевиками западных пригородов Алеппо погибли восемь человек, в том числе ребенок, ранено 13 мирных жителей.
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Вчера, 14:15Война в Сирии
Россия зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии за сутки
В населенном пункте Захра в провинции Алеппо несколько дней назад в результате обстрелов также были ранены мирные жители, их доставили в госпиталь.
"Поступили три человека, один из них скончался. У двоих - ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - отметил заведующих нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.
Местный жители жалуются также, что боевики так и не прекращали обстрелы. "Ракета упала сразу после того, как в мечети закончилась молитва, опять люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, и мы не знаем, когда этому придет конец", - рассказывает местный житель Мухамед Фаяд.
Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Алеппо
Вчера, 17:38Война в Сирии
Две женщины и ребенок погибли при ракетном обстреле Алеппо
000013
Обсудить 0
Война в СирииСирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Назван самый популярный иностранный политик у россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции
Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков в день своего юбилея в Университетской клинической больнице №1
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Дирижабль
Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
Вид на планету Земля из космоса
В "КосмоКурсе" рассказали об ожидаемой прибыли от космического туризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В Нижегородской области один человек погиб в ДТП с автобусом
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
Лента новостейМолния