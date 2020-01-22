В Сирии боевики не прекращают обстрелы окраин Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 22 янв - РИА Новости. Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего сирийского города Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы населенного пункта Захра на окраине крупнейшего сирийского города Алеппо

Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации. Несмотря на это боевики не прекращали обстрелы позиций правительственных вооруженных сил и мирных населенных пунктов. Во вторник вечером руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков на брифинге сообщил, что в результате обстрела боевиками западных пригородов Алеппо погибли восемь человек, в том числе ребенок, ранено 13 мирных жителей.

В населенном пункте Захра в провинции Алеппо несколько дней назад в результате обстрелов также были ранены мирные жители, их доставили в госпиталь.

"Поступили три человека, один из них скончался. У двоих - ранения в спину и ноги, все раны осколочные. У одного пострадавшего неопасные травмы, у второго - тяжелое состояние", - отметил заведующих нейрохирургическим отделением местного госпиталя Абдель Нур.

Местный жители жалуются также, что боевики так и не прекращали обстрелы. "Ракета упала сразу после того, как в мечети закончилась молитва, опять люди погибли. Боевики уже давно обстреливают наш район, и мы не знаем, когда этому придет конец", - рассказывает местный житель Мухамед Фаяд.

Поселок Захра находится на осадном положении уже шесть лет, боевики неоднократно пытались его захватить. До войны это был один из самых престижных пригородов Алеппо.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".*