Исследование сравнило траты мужчин и женщин из России за границей

"Общая сумма трат по "мужским" картам в три раза больше, чем по "женским", количество покупок выше в 1,5 раза, а средний чек больше почти в два раза. Интересно, что в 2020 году мужчины в отпуске были более экономны, нежели год назад. Так, в первые восемь дней текущего года по сравнению с тем же периодом 2019-го общая сумма их трат за границей уменьшилась на 5,9%, а общее количество покупок по картам снизилось на 1,8%. Упал и средний чек - на 4,2%: 13 646 рублей в 2020 году против 14 239 рублей в 2019 году", - подсчитали авторы исследования.