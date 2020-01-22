Шесть двигателей РД-180 планируется отправить в США в 2020 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Научно-производственное объединение Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос" ) планирует в этом году отправить в США шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

В материалах отмечается, что предприятие намерено застраховать на год автотранспортную перевозку шести жидкостных ракетных двигателей РД-180 по маршруту из НПО Энергомаш (город Химки) в аэропорт Шереметьево.

В декабре НПО Энергомаш сообщило, что в 2019 году поставило в США шесть двигателей РД-180.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas. Первый двигатель был поставлен в США в 1999 году. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 119 двигателей, при этом выполнено 87 полетов на ракетах Atlas.