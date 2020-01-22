Шесть двигателей РД-180 планируется отправить в США в 2020 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") планирует в этом году отправить в США шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
В материалах отмечается, что предприятие намерено застраховать на год автотранспортную перевозку шести жидкостных ракетных двигателей РД-180 по маршруту из НПО Энергомаш (город Химки) в аэропорт Шереметьево.
В декабре НПО Энергомаш сообщило, что в 2019 году поставило в США шесть двигателей РД-180.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas. Первый двигатель был поставлен в США в 1999 году. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 119 двигателей, при этом выполнено 87 полетов на ракетах Atlas.
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").