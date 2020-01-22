Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-01-22T04:46+0300
https://ria.ru/20200122/1563703414.html
Шесть двигателей РД-180 планируется отправить в США в 2020 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0778cac5b729e35af86ad5c731cd66a6.jpg
РИА Новости

Шесть двигателей РД-180 планируется отправить в США в 2020 году

04:46 22.01.2020
451
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") планирует в этом году отправить в США шесть двигателей РД-180 для использования на космических ракетах-носителях Atlas-5, следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
В материалах отмечается, что предприятие намерено застраховать на год автотранспортную перевозку шести жидкостных ракетных двигателей РД-180 по маршруту из НПО Энергомаш (город Химки) в аэропорт Шереметьево.
В декабре НПО Энергомаш сообщило, что в 2019 году поставило в США шесть двигателей РД-180.
Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas. Первый двигатель был поставлен в США в 1999 году. Всего, по данным НПО Энергомаш, в США отправлено 119 двигателей, при этом выполнено 87 полетов на ракетах Atlas.
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции
04:33Хочу стать космонавтом
Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска
7201330
Обсудить 1
Хочу стать космонавтомРД-180ЭнергомашРоскосмосРоссияСША
Рекомендуем
Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции
Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Дирижабль
Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Логотип General Electric
СМИ: минфин США разрешил GE помочь с расследованием крушения Boeing
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Назван самый популярный иностранный политик у россиян
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Вид на планету Земля из космоса
В "КосмоКурсе" рассказали об ожидаемой прибыли от космического туризма
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков в день своего юбилея в Университетской клинической больнице №1
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Клещи в лаборатории
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
06:58Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
Лента новостейМолния