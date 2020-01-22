Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов "Ратника"

Как пояснили в госкорпорации, комплекты были поставлены в шести вариантах: базовый, командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.

"Оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок: Сухопутные войска и ВДВ получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки. Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения - такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность в боевых условиях", - отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.