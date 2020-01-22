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Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов "Ратника"
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РИА Новости

Армия России в 2019 году получила 18 тысяч комплектов "Ратника"

04:26 22.01.2020
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© Фото : министерство обороны Российской ФедерацииЭкипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник"
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск Ратник
© Фото : министерство обороны Российской Федерации
Экипировка для военнослужащих сухопутных войск "Ратник". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") в 2019 году поставил 18 тысяч комплектов боевой экипировки "Ратник" Вооруженным силам РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Как пояснили в госкорпорации, комплекты были поставлены в шести вариантах: базовый, командира, снайпера, пулеметчика, стрелка, экипажа бронированной машины.
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"Оборонный заказ 2019 года выполнен полностью и в установленный срок: Сухопутные войска и ВДВ получили в общей сложности 18 тысяч комплектов боевой экипировки. Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения - такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищенность в боевых условиях", - отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения - от минус 40 до плюс 50 градусов. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое - не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что ей снабжены 70% военнослужащих войск.
Работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИточмаш), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.
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Вооруженные силы РФРостехЦНИИТОЧМАШРоссияБезопасность
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