Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

При этом, подчеркнул собеседник агентства, даже если ситуация будет развиваться по такому сценарию, республика вскоре откажется от покупки нефти у альтернативных источников.

"Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да, но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год", — сказал Рожанковский.

Эксперт предположил, что заявления Минска о "поставках из Китая или Казахстана" призваны показать неудовольствие президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отказа Москвы предлагать соседней республике специальное ценообразование, однако Рожанковский выразил мнение, что "все закончится, как всегда, миром".