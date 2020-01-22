Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, даже если ситуация будет развиваться по такому сценарию, республика вскоре откажется от покупки нефти у альтернативных источников.
"Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да, но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год", — сказал Рожанковский.
Эксперт предположил, что заявления Минска о "поставках из Китая или Казахстана" призваны показать неудовольствие президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отказа Москвы предлагать соседней республике специальное ценообразование, однако Рожанковский выразил мнение, что "все закончится, как всегда, миром".
На фоне нефтегазовых споров между Россией и Белоруссией Лукашенко неоднократно говорил, что его страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с Москвой Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". В середине января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что Белоруссия рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.