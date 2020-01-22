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Союзное государство
2020-01-22T04:17+0300
https://ria.ru/20200122/1563703246.html
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
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РИА Новости

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

04:17 22.01.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
При этом, подчеркнул собеседник агентства, даже если ситуация будет развиваться по такому сценарию, республика вскоре откажется от покупки нефти у альтернативных источников.
"Готова ли Беларусь платить больше за нефть, которую она будет получать реверсом из Европы? Какое-то время, наверное, да, но в качестве способа ведения хозяйства, сомневаюсь, что это продержится даже год", — сказал Рожанковский.
Эксперт предположил, что заявления Минска о "поставках из Китая или Казахстана" призваны показать неудовольствие президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отказа Москвы предлагать соседней республике специальное ценообразование, однако Рожанковский выразил мнение, что "все закончится, как всегда, миром".
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба в районе села Бобовичи, Белоруссия
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Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
На фоне нефтегазовых споров между Россией и Белоруссией Лукашенко неоднократно говорил, что его страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с Москвой Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". В середине января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что Белоруссия рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.
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Союзное государствоВладимир РожанковскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Осточертел уже этот лукаш-халявщик: кредит ему дай, на это кредит он будет покупать нашу нефть по цене вдвое ниже рыночной, а потом продолжать вопить, что цены выше, чем на рынке, и после всего этого снова требовать(!), чтобы кредит списали. И так из года в год.
22 января, 04:31
pNpumba N
7000003
И как и хохлы белорусы кивают на цены для Германии. Хе. Вообще-то Германия наш крупнейший торговый партнёр, с долевым участием в потоках, в нефтяных компаниях, в Газпроме, поэтому и ценообразование для немцев немного другое, чем для всех остальных А этим только давай всё на халяву: "мы вам будем твердить о братсве, вы нам ресурсы за копейки, а как только вам что-то нужно - мы тут же незалэжны"
22 января, 04:34
pNpumba N
5500002
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