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2020-01-22T05:31+0300
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В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы
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РИА Новости

В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы

04:10 22.01.2020 (обновлено: 05:31 22.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противоракетной обороны Москвы проходит глубокую модернизацию и будет актуальна еще десятки лет, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.
"В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства. Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО. Генерал ответил на вопрос, соответствует ли система ПРО современным условиям. "…Да, соответствует и не устареет в ближайшие десятилетия", - сказал генерал.
Он отметил, что заложенный в систему ПРО научно-технический потенциал обеспечивает решение системой задач сейчас и в ближайшем будущем. "В настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - заявил Грабчук.
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Говоря о направлениях модернизации, генерал отметил, что совершенствуются технологии производства, элементная база, изменяются угрозы и средства нападения, что требует адекватного реагирования, создания новых средств защиты, развития способов боевого применения системы ПРО.
По его словам, модернизация системы ПРО позволит достигнуть увеличения зоны поражения по дальности и высоте, повышения уровня надежности и безопасной эксплуатации средств, значительного увеличения времени работы системы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении, повышения точностных характеристик средств, снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов. "В настоящее время над данной задачей работают ряд крупных научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работы проводятся по утвержденным планам в установленные сроки", - сказал Грабчук.
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваРоссияБезопасность
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22 января, 06:33
OObstan
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