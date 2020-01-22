В Минобороны рассказали о новых ракетах для защиты Москвы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Система противоракетной обороны Система противоракетной обороны Москвы проходит глубокую модернизацию и будет актуальна еще десятки лет, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

"В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без её снятия с боевого дежурства. Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда"

По его словам, это позволит в ближайшее время расширить боевые возможности и улучшить характеристики новой системы ПРО. Генерал ответил на вопрос, соответствует ли система ПРО современным условиям. "…Да, соответствует и не устареет в ближайшие десятилетия", - сказал генерал.

Он отметил, что заложенный в систему ПРО научно-технический потенциал обеспечивает решение системой задач сейчас и в ближайшем будущем. "В настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. А что касается существующих и перспективных баллистических ракет "третьих стран", то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет", - заявил Грабчук.

Говоря о направлениях модернизации, генерал отметил, что совершенствуются технологии производства, элементная база, изменяются угрозы и средства нападения, что требует адекватного реагирования, создания новых средств защиты, развития способов боевого применения системы ПРО.