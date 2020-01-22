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США хотят привлечь КНР к переговорам c Россией по ядерным вооружениям
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РИА Новости

США хотят привлечь КНР к переговорам c Россией по ядерным вооружениям

03:55 22.01.2020
344
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Постпред США при Конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что Вашингтон считает необходимым вступление Пекина в трехсторонние переговоры с Москвой по ядерным вооружениям.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
"Мы считаем, что, учитывая тот факт, что в течение следующих десяти лет ядерные запасы Китая, по оценкам, удвоятся, сейчас самое время провести трехсторонние переговоры", - заявил Вуд, слова которого приводит агентство Рейтер.
По данным агентства, Вуд отметил, что на прошлой неделе Вашингтон обсудил возможность проведения трехсторонних переговоров с представителями России. По его словам, было достигнуто "взаимопонимание". "Мы не можем позволить себе ждать", - подчеркнул Вуд.
"Надеюсь, со временем и под влиянием других стран, помимо США, они (Китай) сядут за стол переговоров. Мы считаем, что Китай должен сделать это в интересах глобальной безопасности", - добавил он.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
15 января, 03:23
Китайский ядерный потенциал
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Конференция по разоружениюДоговор СНВ-3КитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
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