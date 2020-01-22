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Toyota отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру
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РИА Новости

Toyota отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру

03:50 22.01.2020 (обновлено: 04:21 22.01.2020)
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© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Corolla Touring Sports
Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Японская корпорация Toyota Motor Corp объявила во вторник, что отзывает 3,4 миллиона автомобилей по всему миру из-за электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не будут раскрываться в авариях.
Как говорится в заявлении компании, отзыв, который включает 2,9 миллиона автомобилей в США, охватывает модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).
Уточняется, что в данных автомобилях установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех, которые могут возникнуть при авариях, что и может привести к неправильной работе подушек безопасности.
В связи с этим специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.
Эмблема Nissan
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Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
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Toyota CorollaToyota MotorСШАВ миреЭкономика
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