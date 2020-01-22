Трамп назвал Грету Тунберг "очень сердитой"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Дональд Трамп считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг "очень сердитая".
Президент США дал интервью американской газете Wall Street Journal на полях Всемирного экономического форума в Давосе, где Тунберг стала спикером. Мероприятие проходило с 21 по 24 января.
"На самом деле я ничего о ней не знаю", — сказал Трамп газете, отметив, что она "очень сердитая".
Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
Ранее Трамп отреагировал на выступление Тунберг с трибуны ООН. Тогда он назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В ответ на это Тунберг временно сделала эту фразу описанием своего профиля в Twitter.
В декабре активистка стала "Человеком года-2019" по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю. Трамп раскритиковал признание Тунберг "Человеком года-2019", назвав победу экоактивистки "нелепой".
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