Трамп назвал Грету Тунберг "очень сердитой"

"На самом деле я ничего о ней не знаю", — сказал Трамп газете, отметив, что она "очень сердитая".

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

Ранее Трамп отреагировал на выступление Тунберг с трибуны ООН. Тогда он назвал ее "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". В ответ на это Тунберг временно сделала эту фразу описанием своего профиля в Twitter.