В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов у задания парламента в центре Полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов у задания парламента в центре Бейрута , рассказал РИА Новости непосредственный участник столкновений с правоохранителями.

Массовая демонстрация в ливанской столице началась против нового правительства, состав которого во вторник вечером был утвержден президентом страны Мишелем Ауном.

"Полиция начала применять слезоточивый газ и перечный газ, для того чтобы оттеснить нас. Но мы пройдем их кордоны и зайдем в здание парламента, это наше право. Правительство (премьер-министра Хассана) Дияба не пройдет", - заявил собеседник агентства.

Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади также проходит массовый митинг, и местные СМИ сообщают о локальных столкновениях с полицией.

У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский Красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до 1 тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2,5 тысячи фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.