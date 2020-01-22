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2020-01-22T03:43+0300
https://ria.ru/20200122/1563703000.html
В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
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РИА Новости

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

03:43 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПолиция во время акции протеста в Бейруте
Полиция во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Полиция во время акции протеста в Бейруте
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов у задания парламента в центре Бейрута, рассказал РИА Новости непосредственный участник столкновений с правоохранителями.
Массовая демонстрация в ливанской столице началась против нового правительства, состав которого во вторник вечером был утвержден президентом страны Мишелем Ауном.
"Полиция начала применять слезоточивый газ и перечный газ, для того чтобы оттеснить нас. Но мы пройдем их кордоны и зайдем в здание парламента, это наше право. Правительство (премьер-министра Хассана) Дияба не пройдет", - заявил собеседник агентства.
Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади также проходит массовый митинг, и местные СМИ сообщают о локальных столкновениях с полицией.
У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский Красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до 1 тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2,5 тысячи фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
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