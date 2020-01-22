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2020-01-22T03:38+0300
https://ria.ru/20200122/1563702959.html
Врач из Израиля заявил о риске глобальной эпидемии в ближайшие годы
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РИА Новости

Врач из Израиля заявил о риске глобальной эпидемии в ближайшие годы

03:38 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота медицинской лаборатории
Работа медицинской лаборатории
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Работа медицинской лаборатории. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Медики ожидают глобальную эпидемию в ближайшие годы, возможной причиной которого станет один из коронавирусов, заявил в интервью РИА Новости глава Всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман.
"Мы знаем, что в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия. Это будет какой-то новый вирус. Мы пока не знаем, какой, но возможно, это будет один из коронавирусов. Коронавирус известен тем, что, как правило, он проходит как обычная простуда с насморком и кашлем. Но есть и изменения. Вирусы меняются, мутируют. Одно из изменений в 2003 году вызвало тяжелую эпидемию, которая получила название SARS. Вирус вызывал пневмонию, и были случаи смертельные. Немало лечащего персонала заразилось. Вирус тогда тоже начался в Китае. Немало врачей и медсестёр заболели и даже умерли. Еще одно проявление этого вируса было на Ближнем Востоке - его назвали MERS от слова Ближний Восток (Middle East)", - заявил Эйдельман.
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Он напомнил, что в истории человечества уже были случаи глобальных эпидемий. Одна из самых известных и смертельных охватила мир столетие назад.
"Одной из самых смертельных эпидемий в истории стала эпидемия "испанки" - гриппа, который занесли американские солдаты, высадившиеся в Европе. По разным оценкам от 50 до 100 миллионов человек погибли. ВОЗ в последние годы предупреждает, что такого типа эпидемии могут быть в ближайшее время", - предупредил глава Всемирного профсоюза врачей.
Израильский минздрав готовится выпустить инструкции для врачей в связи со вспышкой заболевания в Китае, пока же ведомство распространило рекомендации для туристов, выезжающих в азиатские страны.
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"Не посещать животноводческие фермы и рынки, избегать контактов с животными и птицами и по возможности не контактировать с лицами с явными симптомами респираторного заболевания", - советует израильским туристам Эмилия Эннис, директор департамента эпидемиологии израильского минздрава.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайУханьИзраильОбщество
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