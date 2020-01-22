Врач из Израиля заявил о риске глобальной эпидемии в ближайшие годы

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 янв - РИА Новости. Медики ожидают глобальную эпидемию в ближайшие годы, возможной причиной которого станет один из Медики ожидают глобальную эпидемию в ближайшие годы, возможной причиной которого станет один из коронавирусов , заявил в интервью РИА Новости глава Всемирного профсоюза врачей WMA израильский врач Леонид Эйдельман.

"Мы знаем, что в ближайшие несколько лет миру угрожает большая эпидемия. Это будет какой-то новый вирус. Мы пока не знаем, какой, но возможно, это будет один из коронавирусов. Коронавирус известен тем, что, как правило, он проходит как обычная простуда с насморком и кашлем. Но есть и изменения. Вирусы меняются, мутируют. Одно из изменений в 2003 году вызвало тяжелую эпидемию, которая получила название SARS. Вирус вызывал пневмонию, и были случаи смертельные. Немало лечащего персонала заразилось. Вирус тогда тоже начался в Китае . Немало врачей и медсестёр заболели и даже умерли. Еще одно проявление этого вируса было на Ближнем Востоке - его назвали MERS от слова Ближний Восток (Middle East)", - заявил Эйдельман.

Он напомнил, что в истории человечества уже были случаи глобальных эпидемий. Одна из самых известных и смертельных охватила мир столетие назад.

"Одной из самых смертельных эпидемий в истории стала эпидемия "испанки" - гриппа, который занесли американские солдаты, высадившиеся в Европе. По разным оценкам от 50 до 100 миллионов человек погибли. ВОЗ в последние годы предупреждает, что такого типа эпидемии могут быть в ближайшее время", - предупредил глава Всемирного профсоюза врачей.

Израильский минздрав готовится выпустить инструкции для врачей в связи со вспышкой заболевания в Китае, пока же ведомство распространило рекомендации для туристов, выезжающих в азиатские страны.

"Не посещать животноводческие фермы и рынки, избегать контактов с животными и птицами и по возможности не контактировать с лицами с явными симптомами респираторного заболевания", - советует израильским туристам Эмилия Эннис, директор департамента эпидемиологии израильского минздрава.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности был зарегистрирован 291 случай заражения. Шесть человек скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.