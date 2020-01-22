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В Центральной Америке усиливают меры безопасности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Центральной Америке усиливают меры безопасности из-за коронавируса

03:35 22.01.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГватемала-Сити
Гватемала-Сити
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Гватемала-Сити. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР, 22 янв - РИА Новости. Ряд стран Центральной Америки усиливают меры безопасности в аэропортах после появления коронавируса в США, следует из сообщений профильных ведомств.
Заболевшим является житель штата Вашингтон на северо-западе США. Сейчас его состояние стабильно. По данным газеты Washington Post, он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проверять путешественников в трех крупнейших аэропортах США.
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"Ввиду выявленных случаев коронавируса в Китае, Японии, Таиланде, Корее и в последнем случае в США усиливается эпидемиологическое наблюдение", - говорится в сообщении Минздрава Гватемалы. В частности, в международном аэропорту будет создан специальный пункт, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну.
Меры санитарной безопасности также усиливают минздравы Панамы, Коста-Рики и Никарагуа.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения. Шесть человек скончались.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаГватемалаПанамаЦентральная АмерикаНикарагуаУханьСШАКоста-РикаВ мире
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