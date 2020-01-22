В Центральной Америке усиливают меры безопасности из-за коронавируса

САН-САЛЬВАДОР, 22 янв - РИА Новости. Ряд стран Ряд стран Центральной Америки усиливают меры безопасности в аэропортах после появления коронавируса в США, следует из сообщений профильных ведомств.

Заболевшим является житель штата Вашингтон на северо-западе США. Сейчас его состояние стабильно. По данным газеты Washington Post , он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проверять путешественников в трех крупнейших аэропортах США.

"Ввиду выявленных случаев коронавируса в Китае, Японии, Таиланде, Корее и в последнем случае в США усиливается эпидемиологическое наблюдение", - говорится в сообщении Минздрава Гватемалы. В частности, в международном аэропорту будет создан специальный пункт, чтобы предотвратить проникновение вируса в страну.

Меры санитарной безопасности также усиливают минздравы Панамы, Коста-Рики и Никарагуа.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По состоянию на 23.00 (18.00 мск) 21 января, в стране зарегистрировано 319 случаев заражения. Шесть человек скончались.