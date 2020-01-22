В Охотском море продолжает гореть траулер "Энигма Астралис"

Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" накануне вышло к траулеру для тушения пожара, оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.