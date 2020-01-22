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https://ria.ru/20200122/1563702907.html
В Охотском море продолжает гореть траулер "Энигма Астралис"
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РИА Новости

В Охотском море продолжает гореть траулер "Энигма Астралис"

03:30 22.01.2020
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Траулер "Энигма Астралис", с которого накануне эвакуировали весь экипаж, продолжает гореть в Охотском море, пока возможности высадиться на него нет, сообщил РИА Новости представитель Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Петропавловска-Камчатского.
Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" накануне вышло к траулеру для тушения пожара, оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
"Спасатель подошел, возможности (провести разведку) пока не предоставляется, поскольку пароход пока горит", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС РФ
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Пожар на траулере в Охотском мореОхотское мореПетропавловск-КамчатскийМагаданПроисшествия
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