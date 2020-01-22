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В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о "зимних" клещах

03:05 22.01.2020 (обновлено: 03:40 22.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи в лаборатории
Клещи в лаборатории
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Клещи традиционно являются "бичом" весенне-летнего сезона, однако в этом году россияне могут столкнуться с ними и зимой. Насколько опасно нападение клещей в этот период года, рассказала радио Sputnik ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Клещей раньше времени "пробудила" аномально теплая и бесснежная зима в Центральной России. Массового исхода членистоногих нет, но единичные экземпляры встретить можно.
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По словам Шашиной, эпидемиологического всплеска не будет, но бдительность терять нельзя.
"Активность клещей зависит от окружающей среды. Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая. Им нужно порядка 8-10 градусов тепла", — считает специалист.
Защита от таких "зимних" клещей ничем не отличается от защиты в другое время года, объяснила Шашина.

"Никакие химические препараты не надо применять. Все-таки вероятность подцепить клеща низкая. Единственное — надо правильно одеваться. Брюки длинные надо заправлять в сапоги, а рубашку в брюки. Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания", — пояснила эксперт.

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РоспотребнадзорОбщество
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