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США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов
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РИА Новости

США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов

02:54 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. США разрешили ряду международных институтов транзакции с Центральным банком Венесуэлы или с чиновниками страны, попавшими под санкции, следует из генеральной лицензии минфина США от 21 января, опубликованной на сайте ведомства.
Среди структур, которым разрешено проводить транзакции с Венесуэлой, - Всемирный банк и его подразделения, Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН, включая его программные фонды и подразделения, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения.
"Исключения, указанные в пункте настоящей генеральной лицензии, разрешают осуществление операций с участием Центрального банка Венесуэлы или с участием других представителей правительства Венесуэлы, которые внесены в список санкций", - отмечается в документе.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Позже Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
Министерство финансов США в Вашингтоне
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