США разрешили транзакции с ЦБ Венесуэлы ряду международных институтов

Среди структур, которым разрешено проводить транзакции с Венесуэлой, - Всемирный банк и его подразделения, Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН, включая его программные фонды и подразделения, Международный валютный фонд, Всемирная организация здравоохранения.

"Исключения, указанные в пункте настоящей генеральной лицензии, разрешают осуществление операций с участием Центрального банка Венесуэлы или с участием других представителей правительства Венесуэлы, которые внесены в список санкций", - отмечается в документе.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.