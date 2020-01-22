Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита

ООН, 22 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал премьера правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара принять полностью итоги Берлинской конференции по Ливии.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были Саррадж и Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
По словам Гутерреша, одна из сторон конфликта пока публично не выразила поддержку итогов конференции. Отвечая на вопрос, что бы он сказал противоборствующим сторонам, Гутерреш заявил: "Мое послание им: примите полностью результаты Берлинского саммита".
Он отметил, что от членов Совбеза ООН зависит, будет ли в СБ принята резолюция, утверждающая итоги Берлинской конференции. "Но я уверен, что утверждение этих результатов Советом безопасности, а также другие шаги впоследствии могли бы быть весьма важными" - добавил он.
По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета Безопасности ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии "5+5," которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".