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Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита
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РИА Новости

Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита

02:47 22.01.2020 (обновлено: 02:50 22.01.2020)
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© AP Photo / dpa/Matthias BalkГенеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года
© AP Photo / dpa/Matthias Balk
ООН, 22 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал премьера правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара принять полностью итоги Берлинской конференции по Ливии.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были Саррадж и Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
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По словам Гутерреша, одна из сторон конфликта пока публично не выразила поддержку итогов конференции. Отвечая на вопрос, что бы он сказал противоборствующим сторонам, Гутерреш заявил: "Мое послание им: примите полностью результаты Берлинского саммита".
Он отметил, что от членов Совбеза ООН зависит, будет ли в СБ принята резолюция, утверждающая итоги Берлинской конференции. "Но я уверен, что утверждение этих результатов Советом безопасности, а также другие шаги впоследствии могли бы быть весьма важными" - добавил он.
По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета Безопасности ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии "5+5," которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджАнтониу ГутеррешХалифа ХафтарЛивияООНВ мире
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