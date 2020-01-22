Гутерреш призвал Хафтара и Сарраджа принять итоги Берлинского саммита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года

© AP Photo / dpa/Matthias Balk Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года

В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите были Саррадж и Хафтар, но организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

По словам Гутерреша, одна из сторон конфликта пока публично не выразила поддержку итогов конференции. Отвечая на вопрос, что бы он сказал противоборствующим сторонам, Гутерреш заявил: "Мое послание им: примите полностью результаты Берлинского саммита".

Он отметил, что от членов Совбеза ООН зависит, будет ли в СБ принята резолюция, утверждающая итоги Берлинской конференции. "Но я уверен, что утверждение этих результатов Советом безопасности, а также другие шаги впоследствии могли бы быть весьма важными" - добавил он.