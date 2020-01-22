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В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
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РИА Новости

В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса

02:45 22.01.2020 (обновлено: 02:48 22.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик со шприцом
Медик со шприцом
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Медик со шприцом. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Создание в России вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, но сделать ее будет не так сложно, заявил замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.
"Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга", — приводятся слова Шипулина в газете "Известия". Полный цикл создания вакцины, по его мнению, может потребовать не менее полугода, включая все исследования. Средства потребуются значительные, но их необходимо выделить.

"Это должна быть одна из самых приоритетных тем. Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением", — добавил Шипулин.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в феврале министерство создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияУханьОбщество
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