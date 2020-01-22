Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас

"В части 2 статьи 81 Конституции РФ предлагается закрепить исключение, согласно которому требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства", - сказал сенатор.