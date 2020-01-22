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Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас
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РИА Новости

Крымчане смогут баллотироваться на пост президента, сообщил Клишас

02:19 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поправка в конституцию позволит жителям Крыма избираться на пост президента РФ, заявил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"В части 2 статьи 81 Конституции РФ предлагается закрепить исключение, согласно которому требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в РФ государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства", - сказал сенатор.
По его словам, "это позволяет жителям Крыма, ранее имевшим гражданство другого государства, избираться на должность президента РФ".
При этом из редакции поправок прямо следует недопустимость участия в выборах в качестве кандидата на должность президента РФ лиц, имеющих двойное гражданство, пояснил Клишас.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФКрымРоссияПолитика
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