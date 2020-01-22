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СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии
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РИА Новости

СМИ: США хотят ограничить въезд для граждан Белоруссии и Киргизии

02:15 22.01.2020 (обновлено: 02:28 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВид на пролив Гудзон в Нью-Йорке
Вид на пролив Гудзон в Нью-Йорке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Вид на пролив Гудзон в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Администрация США планирует внести семь стран, включая Белоруссию и Киргизию, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, планируется ввести рестрикции в отношении Белоруссии, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден.
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию подтвердил, что планируется расширить перечень стран, для граждан которых въезд в США ограничен. Однако он не уточнил, о каких странах идет речь.
Остров Гуам
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СуданБелоруссияМьянмаКиргизияСШАНигерияТанзанияВ мире
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