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В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства
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РИА Новости

В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства

02:07 22.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВо время акции протеста в Бейруте
Во время акции протеста в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Во время акции протеста в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Протесты начались на улицах ливанских городов после того, как был объявлен состав нового правительства Ливана во главе с Хассаном Диябом, в Бейруте и Триполи произошли беспорядки и столкновения с полицией.
Ранее в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров-технократов во главе с премьером Хасаном Диябом.
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Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. "Мы вышли на улицы, потому что, сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов. Говорят, что министры - независимые технократы. По факту все министры так или иначе принадлежат правящим партиям, они были в министерствах при других правительствах. Поэтому мы против этого правительства", - рассказал РИА Новости участник демонстрации в Бейруте.
Министерские кресла разделили между конфессиями в следующем порядке: у маронитов четыре министра, православную общину будут представлять три министра, католиков - два министра, у шиитов и суннитов по четыре министерских кресла, армян будет представлять один министр, а друзское население страны - два министра.
Во время акции протеста в Бейруте
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
Во время акции протеста в Бейруте
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Ливанский депутат рассказал о последствиях политического кризиса
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Мишель АунСаад ХаририпротестыБейрутЛиванВ мире
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