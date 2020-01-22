В Ливане начались массовые демонстрации против нового правительства

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Протесты начались на улицах ливанских городов после того, как был объявлен состав нового правительства Протесты начались на улицах ливанских городов после того, как был объявлен состав нового правительства Ливана во главе с Хассаном Диябом, в Бейруте и Триполи произошли беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров-технократов во главе с премьером Хасаном Диябом.

Участники антиправительственных демонстраций блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. "Мы вышли на улицы, потому что, сформировав такое правительство, нас пытаются обмануть, делают из нас глупцов. Говорят, что министры - независимые технократы. По факту все министры так или иначе принадлежат правящим партиям, они были в министерствах при других правительствах. Поэтому мы против этого правительства", - рассказал РИА Новости участник демонстрации в Бейруте.

Министерские кресла разделили между конфессиями в следующем порядке: у маронитов четыре министра, православную общину будут представлять три министра, католиков - два министра, у шиитов и суннитов по четыре министерских кресла, армян будет представлять один министр, а друзское население страны - два министра.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.