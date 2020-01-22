Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне является попыткой переписать историю. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов.
По мнению историка, фальсификация итогов Второй мировой ведется Польшей при попустительстве и поддержке некоторых стран Запада.
"Нынешнее поколение польских политиков очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать историю Второй мировой войны", – считает Шаповалов.
Он отметил, что фактически каждый день в Польше создаются "новые тонны макулатуры", связанные с попыткой исказить историю войны.
"Этот процесс набрал уже такие темпы, что Польша никак не может остановиться, выдавая сфальсифицированные и бессмысленные выводы в желании уличить Россию в каких-то грехах. Это очень печально", – заключил эксперт.
Ранее российские власти неоднократно отмечали, что ряд европейских стран пытаются переписать историю.
В середине декабря президент Владимир Путин рассказал, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.