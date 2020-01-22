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Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
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РИА Новости

Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой

02:05 22.01.2020
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© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Статья премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне является попыткой переписать историю. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета (МПГУ) Владимир Шаповалов.
Ранее польский политик написал статью в издании Politico. В ней он заявил, что Россия якобы пытается фальсифицировать историю. По его словам, концлагерь Освенцим мог быть освобожден на полгода раньше, однако "Советская армия встала в 200 километрах от Аушвица, а наступление было задержано".
По мнению историка, фальсификация итогов Второй мировой ведется Польшей при попустительстве и поддержке некоторых стран Запада.

"Нынешнее поколение польских политиков очень надолго опозорило себя попыткой сфальсифицировать историю Второй мировой войны", – считает Шаповалов.

Он отметил, что фактически каждый день в Польше создаются "новые тонны макулатуры", связанные с попыткой исказить историю войны.
"Этот процесс набрал уже такие темпы, что Польша никак не может остановиться, выдавая сфальсифицированные и бессмысленные выводы в желании уличить Россию в каких-то грехах. Это очень печально", – заключил эксперт.
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Ранее российские власти неоднократно отмечали, что ряд европейских стран пытаются переписать историю.
В середине декабря президент Владимир Путин рассказал, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
17 января, 08:00
Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве
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Матеуш МоравецкийВторая мировая война (1939-1945)Московский педагогический государственный университетВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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