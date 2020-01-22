Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой

По мнению историка, фальсификация итогов Второй мировой ведется Польшей при попустительстве и поддержке некоторых стран Запада.

Он отметил, что фактически каждый день в Польше создаются "новые тонны макулатуры", связанные с попыткой исказить историю войны.

"Этот процесс набрал уже такие темпы, что Польша никак не может остановиться, выдавая сфальсифицированные и бессмысленные выводы в желании уличить Россию в каких-то грехах. Это очень печально", – заключил эксперт.