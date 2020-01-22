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В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет
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РИА Новости

В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет

01:59 22.01.2020 (обновлено: 03:47 22.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция системы ПРО "Дон-2Н"
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Несколько десятков минут нужно, чтобы защитить Москву от ракетного удара, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.
По его словам, если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

"Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".

Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий. В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков.
Генерал отметил, что противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России. Архивное фото
3 декабря 2018, 03:11
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ошибок
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваРоссияБезопасность
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