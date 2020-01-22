В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Несколько десятков минут нужно, чтобы защитить Москву от ракетного удара, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.
По его словам, если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.
"Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут", - сказал Грабчук в интервью газете "Красная звезда".
Обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий. В расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков.
Генерал отметил, что противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.
3 декабря 2018, 03:11Российскую систему предупреждения о ракетном нападении защитили от ошибок