Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пять священников исполнили песню на русском языке, выступая на слепом прослушивании французской версии шоу "Голос", однако не прошли в следующий этап музыкальной программы, несмотря на восторг судей.
Как сообщает портал lci.fr, семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир прилетели во французский Эпине-сюр-Сен из разных уголков России. На передаче "Голос" они объединились в группу Schola Fratrum и исполнили песню "О, душа моя", чем сразили судей наповал с первых нот.
Тем не менее ни один из членов жюри не повернулся к выступавшим, которые, согласно правилам шоу, не продвигаются дальше и выбывают из проекта. После окончания выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.
Еще во время выступления судьи высказывали сомнения, что смогут научить чему-нибудь новому певцов такого уровня. Также одна из членов жюри смогла угадать, что песню поют на русском.