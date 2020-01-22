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Культура
2020-01-22T01:42+0300
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Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
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РИА Новости

Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей

01:42 22.01.2020
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пять священников исполнили песню на русском языке, выступая на слепом прослушивании французской версии шоу "Голос", однако не прошли в следующий этап музыкальной программы, несмотря на восторг судей.
Как сообщает портал lci.fr, семинаристы Денис, Пьер, Артур, Кирилл и Владимир прилетели во французский Эпине-сюр-Сен из разных уголков России. На передаче "Голос" они объединились в группу Schola Fratrum и исполнили песню "О, душа моя", чем сразили судей наповал с первых нот.
Тем не менее ни один из членов жюри не повернулся к выступавшим, которые, согласно правилам шоу, не продвигаются дальше и выбывают из проекта. После окончания выступления судьи осыпали священников комплиментами. Наставница Лара Фабиан, в частности, предложила им спеть вместе с ней на концерте в Москве.
Еще во время выступления судьи высказывали сомнения, что смогут научить чему-нибудь новому певцов такого уровня. Также одна из членов жюри смогла угадать, что песню поют на русском.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
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КультураШоу-бизнес"Голос"Лара Фабиан (Крокарт)ФранцияРоссия
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