В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии. Трансляцию заседания ведет канал C-Span

По итогам голосования за отклонение предложения проголосовали 53 сенатора, против – 47.

Запрос был оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в тот же день.

Как только были оглашены результаты, лидер демократов в сенате Чак Шумер объявил, что представил еще одну поправку. Ее содержание по сути в основном повторяет запрос в Белый дом, только адресатом теперь является госдепартамент. В начале слушаний лидер имеющих в верхней палате большинство республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал, что подобные поправки не будут приняты.

Стороны обвинения и защиты выступили с аргументами в поддержку и против данной поправки по отношению к госдепу. В итоге ее ждала такая же судьба, как и предыдущую: 53 республиканца проголосовали против нее.

Процесс импичмента

Демократы запрашивают все документы и записи с 1 января 2019 года до сегодняшнего дня обо всех встречах и звонках Трампа с Зеленским, в частности, имеющие отношение к телефонному разговору 25 июля и их встрече 25 сентября в Нью-Йорке.

Кроме того, демократы требуют информацию обо всех расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а также компании Burisma, в правлении которой значился последний.