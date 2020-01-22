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2020-01-22T03:27+0300
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В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
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РИА Новости

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

01:40 22.01.2020 (обновлено: 03:27 22.01.2020)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии. Трансляцию заседания ведет канал C-Span.
По итогам голосования за отклонение предложения проголосовали 53 сенатора, против – 47.
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Запрос был оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в тот же день.
Как только были оглашены результаты, лидер демократов в сенате Чак Шумер объявил, что представил еще одну поправку. Ее содержание по сути в основном повторяет запрос в Белый дом, только адресатом теперь является госдепартамент. В начале слушаний лидер имеющих в верхней палате большинство республиканцев в сенате Митч Макконнелл пообещал, что подобные поправки не будут приняты.
Стороны обвинения и защиты выступили с аргументами в поддержку и против данной поправки по отношению к госдепу. В итоге ее ждала такая же судьба, как и предыдущую: 53 республиканца проголосовали против нее.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
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Процесс импичмента

Демократы запрашивают все документы и записи с 1 января 2019 года до сегодняшнего дня обо всех встречах и звонках Трампа с Зеленским, в частности, имеющие отношение к телефонному разговору 25 июля и их встрече 25 сентября в Нью-Йорке.
Кроме того, демократы требуют информацию обо всех расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а также компании Burisma, в правлении которой значился последний.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
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