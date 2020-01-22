Адвокаты Трампа раскритиковали демократов на слушаниях по импичменту

"С чем мы имеем тут дело? Почему мы здесь? Мы здесь из-за телефонного звонка? Или мы здесь потому, что с момента, когда президент принес присягу, присутствовало желание сместить его с должности?" - заявил в среду в сенате один из адвокатов Джей Секулов.

Трансляцию слушаний по импичменту ведет телеканал Fox News

По его словам, сначала демократы не смогли добиться никаких результатов с расследованием о якобы наличии сговора Трампа с Россией во время выборов, потом они переключились на украинскую тематику.

Он раскритиковал обвинителей за то, что те, по его словам, не провели процесс импичмента должным образом, в том числе не рассмотрев все юридические аспекты.

"Спикер (палаты представителей Нэнси) Пелоси ясно обозначила свое нетерпение,.. когда заявила, что "Мы не можем полагаться на милость судов". Вдумайтесь на секунду… То есть можно взять и убрать из Конституции США Третью статью? Мы ведем себя так, будто суды недостойная инстанция, чтобы решать вопросы такого масштаба, связанные с конституцией?" - сказал адвокат.

Секулов также раскритиковал обвинение за призывы не принимать во внимание то, что предшествовало началу процедуры импичменту. По его словам, защита в ближайшие дни по ходу слушаний представит все дело, как оно есть на самом деле.

"Сама идея игнорировать все, что происходило последние три года, это возмутительно", - отметил он.

Секулов обратил внимание, что в конце 2019 года демократы сначала старались успеть во что бы то ни стало завершить импичмент до Рождества, а когда это не удалось, 33 дня не могли просто передать статьи обвинения в сенат.

Он напомнил, что во время слушаний в комитете по судебным вопросам палаты представителей президенту было отказано в перекрестном допросе свидетелей, в праве получить доступ к свидетельствам и праве иметь своего юриста в зале.

"Этот тройной фактор нарушает конституцию США", - констатировал Секулов.

По словам возглавляющего защиту Трампа Пэта Сиполлоне, демократы запугивали свидетелей, что обвинят их в препятствии конгрессу.

"Что имеет в виду господин Шифф (Адам Шифф возглавляет обвинение – ред.) под воспрепятствованием? Они имеет в виду, что если вы не сделаете в точности так, как он скажет, независимо от ваших конституционных прав, вы препятствуете. Президенту не дали вызвать свидетелей. Кстати, до сих пор есть свидетельства, с которыми нам не дали ознакомиться. Интересно, почему", - сказал он.

В частности, защита так и не получила документы, которые запросила у Шиффа после того, как, по словам, Сиполлоне, стало известно, что "вопреки утверждениям Шиффа оказалось, что его сотрудники работали с разоблачителем" содержания разговора Трампа с Зеленским.

По его словам, если бы он, как демократы, пришел в суд и заявил, что у него есть дело с огромным количеством доказательств, но ему надо "собрать дополнительные свидетельства", то его бы "вышвырнули оттуда в две секунды".

"Это ровно то, что должно быть сделано здесь", - завершил мысль адвокат.

Главной целью демократов, по его словам, является не просто импичмент, а исключение возможности для Трампа принять участие в президентских выборах в этом году.