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Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине
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РИА Новости

Демократы в сенате США требуют у Белого дома документы по Украине

01:09 22.01.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Демократы в сенате США потребовали запросить большое количество документов у Белого дома в рамках слушаний дела об импичменте, список оглашен в среду на заседании верхней палаты. Заседание транслирует телеканал Fox News.
Запрос оформлен в виде поправки к резолюции республиканцев о процедуре рассмотрения импичмента, голосование по которой должно состояться в тот же день.
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Среди документов – документы и записи о всех звонках и встречах президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до сегодняшнего дня, в частности, имеющие отношение к телефонному разговору 25 июля и их встрече 25 сентября в Нью-Йорке.
Кроме того, демократы требуют информацию о всех расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, а также компании Burisma, в правлении которой значился последний. Еще один пункт касается информации об откладывании помощи Украине по военной линии.
В начале слушаний лидер республиканцев, имеющих в верхней палате большинство, Митч Макконнелл пообещал, что подобные поправки не будут приняты.
Демократы начали процесс импичмента Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШААдминистрация президента СШАРеспубликанская партия СШАДемократическая партия СШАСШАВ мире
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