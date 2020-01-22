Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов

Как информировали местные СМИ, преступники в масках в понедельник остановили автобус в безлюдной местности штата Чиапас, граничащего с Гватемалой, вывели людей и забрали из салона все ценные вещи.
"Пострадавших в результате ограбления нет, водитель и его помощник дают показания в окружной прокуратуре", - говорится в материале издания Universal.
В течение прошедших зимних праздников власти региона обеспечивали охрану туристических автобусов на маршруте, где произошло ограбление, однако по окончании высокого туристического сезона полицейский эскорт был отменен.