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Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов
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РИА Новости

Перевозчик сообщил о состоянии ограбленных в Мексике польских туристов

01:02 22.01.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 22 янв - РИА Новости. Ограбленные на юге Мексики 25 граждан Польши не пострадали, погибших нет, сообщает издание Universal со ссылкой на транспортную компанию Turismar.
Как информировали местные СМИ, преступники в масках в понедельник остановили автобус в безлюдной местности штата Чиапас, граничащего с Гватемалой, вывели людей и забрали из салона все ценные вещи.
"Пострадавших в результате ограбления нет, водитель и его помощник дают показания в окружной прокуратуре", - говорится в материале издания Universal.
В течение прошедших зимних праздников власти региона обеспечивали охрану туристических автобусов на маршруте, где произошло ограбление, однако по окончании высокого туристического сезона полицейский эскорт был отменен.
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ПольшаМексикаГватемала (республика)ПроисшествияВ мире
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