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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T00:51+0300
https://ria.ru/20200122/1563701333.html
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
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РИА Новости

Соловьев назвал состав нового правительства удивительным

00:51 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что страна получила новое и очень профессиональное правительство.
Во вторник вечером президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

"Состав я бы сказал удивительный – в том плане, что очень профессиональный. Многие люди, которых, как казалось, никто, никогда и ни при каких условиях не тронет, тем не менее, ушли в прошлое", – заявил Соловьев.

Он отметил важность назначения на пост первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение должности вице-премьера Татьяной Голиковой.
"Назначение Марата Хуснуллина вице-премьером – это очень сильное назначение. Он отвечал за весь блок строительства в Москве и, конечно, показал блестящий результат", – отметил телеведущий.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Вчера, 22:22
Новое правительство в лицах
Журналист прокомментировал и некоторые другие назначения.
"Те, кто знает госпожу Абрамченко (Виктория Валериевна. – Прим. ред.), не могут не порадоваться (назначению на пост вице-премьера. – Прим ред.), потому что Росреестр стал при ней совершено другим. Это люди нового подхода, нового представления", – подчеркнул он.
Соловьев заключил, что в новом правительстве много новых лиц. При этом в нем остались очень профессиональные лица.
Новое правительство России
Вчера, 22:24
Новое правительство России

Главная задача кабинета

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета — "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире". Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".
Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета — "очень хорошие макроэкономические условия" — необходимо применить "для достижения общенациональных целей и для эффективного использования" национальных проектов.
Михаил Мишустин
15 января, 20:37Формирование нового правительства
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере

"Сбалансированное правительство"

В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Вчера, 23:58Формирование нового правительства
Кудрин отметил профессионализм и опыт новых членов правительства
65901260
Обсудить 15
Формирование нового правительстваВиктория АбрамченкоВладимир Соловьев (телеведущий)Марат ХуснуллинТатьяна ГоликоваРосреестрАндрей БелоусовПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Соловьёву самому хорошо бы нас удивить своим отсутствием. В СМИ также нужны изменения в подходе к работе
22 января, 01:21
Ярослав Погодин
31300012
Меня удивил бы только уход Путина.
22 января, 01:23
Stan Popovsky
21410012
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