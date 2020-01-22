Соловьев назвал состав нового правительства удивительным

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что страна получила новое и очень профессиональное правительство.
Во вторник вечером президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
"Состав я бы сказал удивительный – в том плане, что очень профессиональный. Многие люди, которых, как казалось, никто, никогда и ни при каких условиях не тронет, тем не менее, ушли в прошлое", – заявил Соловьев.
Он отметил важность назначения на пост первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также сохранение должности вице-премьера Татьяной Голиковой.
"Назначение Марата Хуснуллина вице-премьером – это очень сильное назначение. Он отвечал за весь блок строительства в Москве и, конечно, показал блестящий результат", – отметил телеведущий.
Вчера, 22:22Новое правительство в лицах
Журналист прокомментировал и некоторые другие назначения.
"Те, кто знает госпожу Абрамченко (Виктория Валериевна. – Прим. ред.), не могут не порадоваться (назначению на пост вице-премьера. – Прим ред.), потому что Росреестр стал при ней совершено другим. Это люди нового подхода, нового представления", – подчеркнул он.
Соловьев заключил, что в новом правительстве много новых лиц. При этом в нем остались очень профессиональные лица.
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Главная задача кабинета
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным и членами нового правительства Владимир Путин отметил, что важнейшая задача кабинета — "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире". Эти цели президент назвал "абсолютно достижимыми".
Он подчеркнул, что главное достижение предыдущего кабинета — "очень хорошие макроэкономические условия" — необходимо применить "для достижения общенациональных целей и для эффективного использования" национальных проектов.
"Сбалансированное правительство"
В новом составе правительства посты вице-премьеров покинули Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Силуанов и Чуйченко остались работать министрами.Также портфелей министров в новом кабмине не получили Максим Орешкин, Владимир Мединский, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Вероника Скворцова, Константин Носков, Михаил Котюков, Ольга Васильева. Новый состав правительства президент назвал "очень сбалансированным".