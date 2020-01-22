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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T00:42+0300
https://ria.ru/20200122/1563701291.html
Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин
https://cdn23.img.ria.ru/images/156345/68/1563456893_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_908f29e0880e9f4f3d7f238009a70b63.jpg
РИА Новости

Политологи рассказали, чем в первую очередь займется новый кабмин

00:42 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание правительства РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новое правительство РФ будет в первую очередь контролировать эффективное расходование денежных средств в рамках нацпроектов и займется подготовкой к серьезным финансовым тратам, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.
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"Следует отметить, что и по структуре, и по составу нового кабинета министров новое правительство будет заниматься повышением эффективности расходования средств и подготовкой к серьезным финансовым тратам прежде всего", - отметил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Весь новый кабмин "заточен именно под нацпроекты", уверен Абзалов, поскольку "основные игроки" в правительстве предоставлены регионами, и они смогут успешно контролировать реализацию нацпроектов на местах. На большинство позиций пришли "игроки Минфина либо представители надзорных органов, как Росздравнадзор", отметил эксперт. Поэтому, считает он, основной задачей правительства станет "контроль средств нацпроектов".
Директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов в разговоре с РИА Новости также отметил, что новый кабмин сделает упор на нацпроекты.
"Я думаю, что правительство Мишустина совместно со Счетной палатой и прокуратурой, которые призваны следить, контролировать, наведет порядок и в нацпроектах, и в целевом использовании средств. Денег в стране много, надо только их грамотно использовать, чтобы они доходили до конечных исполнителей, конечных действий, а не "осваивались", - сказал эксперт.
Также во вторник стало известно об упразднении президентом РФ министерства по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР. По мнению политолога Александра Конькова, это демонстрирует, что Кавказ все больше и больше интегрируется в число остальных регионов России и не должен "выпячиваться" на фоне других субъектов.
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"Министерство по делам Северного Кавказа ликвидировалось сегодня (во вторник - ред.), и в этом нужно как минимум косвенно видеть признаки того, что те задачи, которые ставились перед этим министерством, выполнены в стратегическом отношении, а все остальные функции передаются министерству экономического развития. То есть кавказские регионы становятся такими же регионами, как все остальные субъекты, и должны выживать и конкурировать в соответствии с той логикой, в которой развивается экономика в целом в стране", - заявил Коньков.
Политолог отметил, что министерство Дальнего Востока "тоже не вечно" и "рано или поздно тоже будет упразднено и вольется в министерство экономического развития", когда в регионе будут реализованы основные стратегически важные задачи.
По мнению Александра Точенова, блок Дальнего Востока и Арктики остался без изменений, потому что это "очень важное направление работы для нашей страны, большая часть территории".
Точенов также отметил, что сохранение главы МИД РФ Сергея Лаврова в правительстве связано с тем, что предстоит "важный год на мировой арене: выборы в США, обстановка на Ближнем Востоке".
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Формирование нового правительстваНацпроектыМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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