В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая

"По данным на 20 января, есть данные о 282 подтвержденных случаях коронавируса 2019-nCoV в четырёх странах, в том числе 278 случаев в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея", - говорится в заявлении.

Из 278 случаев заражения в Китае 258 зарегистрировано в провинции Хубэй, 14 в провинции Гуандун, пять в муниципалитете Пекина и один в Шанхае. Среди зараженных 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 человек в критическом состоянии. Шесть человек скончались в городе Ухань.