Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T00:31+0300
https://ria.ru/20200122/1563701254.html
В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
https://cdn22.img.ria.ru/images/155344/43/1553444381_0:240:3072:1968_1036x0_80_0_0_b5a78fabe4f1d493f2d6bc3bc1ae6c3c.jpg
РИА Новости

В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая

00:31 22.01.2020
9488
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник в лаборатории больницы. Архивное фото
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Свыше 280 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, распространившимся из китайского города Ухань, зарегистрировано в четырех странах мира, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.
"По данным на 20 января, есть данные о 282 подтвержденных случаях коронавируса 2019-nCoV в четырёх странах, в том числе 278 случаев в Китае, два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея", - говорится в заявлении.
Из 278 случаев заражения в Китае 258 зарегистрировано в провинции Хубэй, 14 в провинции Гуандун, пять в муниципалитете Пекина и один в Шанхае. Среди зараженных 51 человек находится в тяжелом состоянии и 12 человек в критическом состоянии. Шесть человек скончались в городе Ухань.
В Таиланде, Японии и Южной Корее усилены меры контроля и информирование общественности.
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Вчера, 22:21
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
2211711
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗЮжная КореяКитайЯпонияУханьТаиландВ мире
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев назвал состав нового правительства удивительным
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти
Медик со шприцом
В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports
Toyota отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Женщина в защитной маске на железнодорожном вокзале Пекина, откуда множество людей отправляется домой на новогодние праздники. 21 января 2020
Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Назван самый популярный иностранный политик у россиян
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Сергей Кравцов
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
06:58Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
Лента новостейМолния