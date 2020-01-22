Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач

"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте"

Вечером во вторник президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.

Посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, переставший быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, министр транспорта Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Владимир Колокольцев продолжит занимать пост главы МВД, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность главы Минюста.

Новым министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замглавы Минфина Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Минздрав возглавил Михаил Мурашко, который ранее был руководителем Росздравнадзора.