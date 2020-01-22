Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T01:36+0300
https://ria.ru/20200122/1563701194.html
Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/73/1562487313_0:1289:2049:2441_1036x0_80_0_0_1c045f5bdfd9b5f611bab2168bff3ba9.jpg
РИА Новости

Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач

00:24 22.01.2020 (обновлено: 01:36 22.01.2020)
1326
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы, пожелал эффективного решения важнейших задач.
"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Вечером во вторник президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
Посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, переставший быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, министр транспорта Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Владимир Колокольцев продолжит занимать пост главы МВД, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность главы Минюста.
Новым министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замглавы Минфина Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Минздрав возглавил Михаил Мурашко, который ранее был руководителем Росздравнадзора.
Министром культуры назначена Ольга Любимова, которая до этого занимала пост главы департамента кинематографии. Министерство науки и высшего образования возглавил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Министром спорта стал Олег Матыцин, ранее возглавлявший Международную федерацию студенческого спорта. Руководителем Минкомсвязи стал Максут Шадаев, который занимал пост вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 14:56Формирование нового правительства
Медведев назвал причины отставки своего правительства
590006
Обсудить 1
Формирование нового правительстваДмитрий МедведевПравительство РФПолитика
Рекомендуем
Медик со шприцом
В Минздраве сообщили о сроках создания вакцины против коронавируса
Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports
Toyota отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру
Радиолокационная станция системы ПРО Дон-2Н
В Минобороны раскрыли, сколько времени нужно на защиту Москвы от ракет
Медицинский работник в лаборатории больницы
В ВОЗ рассказали о количестве заболевших новым коронавирусом из Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Назван самый популярный иностранный политик у россиян
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Путин подписал новую Доктрину продовольственной безопасности
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек
Мужчина с флагом Польши
Историк обвинил Польшу в позорной фальсификации итогов Второй мировой
Российские рубли
Россияне назвали способы достижения успеха
Жители Пекина в защитных медицинских масках
В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Здание министерства финансов РФ
Минфин будет руководить Росимуществом вместо Минэкономразвития
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом встречи глав МИД и Минобороны России и Турции
Эксперт оценил переназначение Лаврова и Шойгу
Дирижабль
Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
Зал заседаний правительства РФ в Доме правительства в Москве
Орешкин, Топилин и Мединский не получили должностей в правительстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54Митрополит Иларион рассказал о своих миллионных доходах
07:52В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
07:50SpaceX планирует в пятницу вывести на орбиту 60 интернет-спутников
07:48В Китае сообщили о мерах снижения риска распространения нового вируса
07:46Прокуратура опровергла данные о взрыве на горящем у Колымы траулере
07:42Митрополит Иларион рассказал, кто заинтересован в "компромате" на него
07:39Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
07:33Зарубежные метеорологи обещают "розовый" февраль в Европейской России
07:29Осужденный экс-мэр Владивостока будет отбывать наказание в Приморье
07:26В КНДР прошли переговоры о сотрудничестве с Россией в авиаперевозках
07:22Митрополит Иларион опроверг данные о жилье за миллион евро в Испании
07:17В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
07:13Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
07:10В Абхазии стартовала кампания по выборам президента
07:09Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
07:07В Ливане МВД призывает демонстрантов к мирному протесту
07:07Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы
07:04Исследование: сумма автокредита в России в 2019 году упала на 6,5%
07:02В КНДР подтвердили назначение нового министра обороны
06:58Стало известно, на какие автомобили россияне чаще всего берут кредиты
Лента новостейМолния