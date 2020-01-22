Медведев пожелал новому кабмину эффективного решения важнейших задач

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы, пожелал эффективного решения важнейших задач.
"Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. Еще раз хочу выразить благодарность тем коллегам, с которыми мы трудились на протяжении последних лет, - за профессиональную работу в весьма непростых условиях", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Вечером во вторник президент Владимир Путин подписал указы о назначении нового кабинета министров.
Посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, переставший быть первым вице-премьером, глава МЧС Евгений Зиничев, министр транспорта Дмитрий Дитрих, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Владимир Колокольцев продолжит занимать пост главы МВД, Александр Козлов остался министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, Константин Чуйченко перешел с должности вице-премьера на должность главы Минюста.
Новым министром экономического развития стал губернатор Пермского края Максим Решетников, министром труда и соцзащиты - бывший замглавы Минфина Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов ранее возглавлял Рособрнадзор. Минздрав возглавил Михаил Мурашко, который ранее был руководителем Росздравнадзора.
Министром культуры назначена Ольга Любимова, которая до этого занимала пост главы департамента кинематографии. Министерство науки и высшего образования возглавил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Министром спорта стал Олег Матыцин, ранее возглавлявший Международную федерацию студенческого спорта. Руководителем Минкомсвязи стал Максут Шадаев, который занимал пост вице-президента Ростелекома по цифровым платформам.