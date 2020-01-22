В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

"В понедельник 20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в (населенном пункте – ред.) Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.