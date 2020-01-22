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В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки
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РИА Новости

В Буркина-Фасо 36 человек погибли в результате террористической атаки

00:00 22.01.2020
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© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. По меньшей мере 36 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо, сообщается в коммюнике правительства страны, опубликованном местной радиостанцией RTB.
"В понедельник 20 января группа вооруженных террористов ворвалась на рынок в (населенном пункте – ред.) Награого, где они убили 32 наших сограждан, сожгли рынок и, отступая, убили еще четверых возле деревни Аламу. Кроме того, в результате нападения три человека получили ранения", - отмечается в коммюнике.
Правительство выразило соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Здание МИД России
25 декабря 2019, 12:58
МИД выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Буркина-Фасо
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