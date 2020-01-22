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РИА Наука
2020-01-22T08:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563690129.html
Сгорели на работе. Ученые выяснили, чем болеют трудоголики
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РИА Новости

Сгорели на работе. Ученые выяснили, чем болеют трудоголики

08:00 22.01.2020 (обновлено: 08:07 22.01.2020)
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© Depositphotos / diego_cervoОфисный работник
Офисный работник
© Depositphotos / diego_cervo
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным ВЦИОМ, около трети россиян винят в проблемах со здоровьем работу и постоянный стресс. Как показали недавние исследования, они не так далеки от истины. Эмоциональное выгорание, спровоцированное трудовыми перегрузками, действительно приводит к серьезным нарушениям в организме.

Воспаленный мозг

Впервые об эмоциональном выгорании, возникающем из-за постоянного стресса на работе, заговорили в 1970-е годы. Тогда ученые заметили, что занятые в социальной сфере быстро выдыхаются, теряют мотивацию, становятся циничными и безразличными к окружающим. Через двадцать лет стало понятно, что этому подвержены представители практически всех профессий, а основные симптомы выгорания сходны с проявлениями неврастении — повышенной раздражительностью, упадком сил, нарушениями сна.
По мнению шведских исследователей, перечисленные признаки — результат изменений в работе головного мозга, возникающих из-за чрезмерных профессиональных нагрузок. Так, у людей, долгое время испытывающих стресс на рабочем месте, в гиппокампе меньше серого вещества, чем у тех, кто трудится в более спокойных условиях и не задерживается в офисе допоздна. Это стало понятно после изучения снимков головного мозга более сотни здоровых добровольцев и участников исследования с диагнозом "синдром эмоционального выгорания".
Гиппокамп — часть головного мозга, участвующая в процессах формирования эмоций, пространственной памяти и переходе информации из кратковременной памяти в долговременную. Уменьшение объемов серого вещества в гиппокампе (иными словами — гибель нервных клеток) вполне может привести к проблемам с памятью и подавленному состоянию.
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Ученые из России выяснили, как стресс влияет на болезни мозгаУченые из России выяснили, что стресс и нервное напряжение усиливают воспалительные процессы в центре памяти мозга, которые ускоряют гибель нервных клеток и ведут к потере памяти.
Как выяснили российские ученые, при долговременном стрессе в этой области мозга скапливаются кортикостероиды — гормоны стресса, провоцирующие воспаление в гиппокампе и гибель его нейронов. При этом спад нервного перенапряжения мозг уже не спасает. В экспериментах с крысами уровень кортикостероидов в гиппокампе оставался опасно высоким даже через месяц после окончания стрессовых тестов, когда животных били током.
Воспаление в мозге, вызванное постоянными нервными перегрузками, может привести к ранней деменции и эмоциональным нарушениям, а впоследствии — спровоцировать гипертонию, инфаркт и инсульт, предупреждают авторы исследования.

Сердце под напряжением

О негативном влиянии нервного истощения на сердечно-сосудистую систему говорят и американские нейробиологи. Они в течение 25 лет наблюдали 11 тысяч добровольцев. Периодически у всех участников исследования проверяли концентрацию холестерина и глюкозы в крови, измеряли давление и снимали электрокардиограмму. Кроме того, испытуемые должны были отвечать на специальные анкеты, по которым специалисты оценивали уровень их агрессии и степень эмоционального выгорания.
Оказалось, что у добровольцев, набравших наибольшее количество баллов по шкале выгорания, риск развития мерцательной аритмии был на 20 процентов выше, чем у участников с самыми низкими показателями. Сама по себе мерцательная аритмия не может привести к смерти, отмечают авторы работы, но она значительно увеличивает шансы развития фибрилляции желудочков — состояния, при котором сердце перестает качать кровь и прекращается кровоснабжение всего организма.
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosХронический стресс вызывает воспаление, которое в будущем может привести к проблемам с памятью, нарушению метаболизма и сердечно-сосудистым заболеваниям
Последствия синдрома эмоционального выгорания
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
Хронический стресс вызывает воспаление, которое в будущем может привести к проблемам с памятью, нарушению метаболизма и сердечно-сосудистым заболеваниям
Ученые предполагают, что неполадки с сердцем возникают из-за хронического нервного напряжения, которое характерно в том числе для тех, кто слишком много работает. Эмоциональное выгорание нарушает реакцию на стресс. В результате развивается воспаление, которое и влияет на активность сердечной мышцы.
Похожие данные получили и израильские ученые, проанализировавшие результаты ежегодной диспансеризации почти девяти тысяч человек, работающих в разных профессиональных областях. Оказалось, что чем выше уровень эмоционального выгорания, тем больше вероятность получить инфаркт или инсульт.
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Заработанный диабет

Согласно исследованию нидерландских ученых, при длительном нервном напряжении в организме перестает вырабатываться необходимое количество кортизола — так называемого гормона стресса. Он отвечает за сохранение энергии и участвует в синтезе клеточных ферментов. Его недостаток может привести к ожирению и диабету второго типа.
Ученые проанализировали состав слюны почти сотни добровольцев. Среди них были подозревающие у себя эмоциональное выгорание, те, которым диагноз уже поставили, и здоровые. У участников исследования из первых двух групп уровень кортизола по утрам был значительно ниже, чем у здоровых добровольцев.
Авторы работы отмечают, что дефицит кортизола в организме может вызывать хроническое воспаление, которое, в свою очередь, приводит к метаболическим нарушениям. К аналогичным выводам пришли и американские ученые, обнаружившие, что люди, страдающие от постоянного нервного напряжения, имеют более высокие уровни резистентности к инсулину и низкую концентрацию кортизола. А значит, попадают в группу риска. Если же у человека уже есть диабет, то хронический стресс может помешать ему бороться с болезнью.
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