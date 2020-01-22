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"Подлетела до второго этажа": кто ответит за гибель женщины в ДТП
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РИА Новости

"Подлетела до второго этажа": кто ответит за гибель женщины в ДТП

08:00 22.01.2020 (обновлено: 11:28 22.01.2020)
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© Фото : предоставлено представителями потерпевшейОльга Анашкина
Ольга Анашкина
© Фото : предоставлено представителями потерпевшей
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Северодвинске рассматривают уголовное дело двух участников смертельного ДТП, случившегося 2,5 года назад. Один из водителей скрылся с места аварии, а после задержания заявил, что к гибели пешехода непричастен. Второй признал вину лишь частично. При этом и тот и другой сели за руль без водительских прав. К следователям попали видеозаписи инцидента, однако установить виновных удалось не сразу. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Поворот не туда

Днем 25 июля 2017-го администратор северодвинского медцентра 56-летняя Ольга Анашкина стояла возле пешеходного перехода в ожидании зеленого сигнала светофора. ДТП зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин.
На записи видно, как на перекресток выезжает кроссовер Audi Q5 и пытается повернуть налево. В этот момент ему навстречу на большой скорости выкатывается седан Huyndai. Водитель легковушки резко уходит вправо, сносит ограждение и вылетает на тротуар, где сбивает Анашкину, светофор, а затем на полной скорости врезается в дерево.
"Удар о капот был такой силы, что Ольга подлетела до второго этажа, — рассказывает РИА Новости представитель потерпевших Ирина Гордиенко. — Она скончалась мгновенно. Второму пешеходу, находившемуся рядом с ней, повезло. В последний момент он заметил несущийся автомобиль и успел отпрыгнуть назад". Кроссовер тем временем повернул налево и уехал.
Очевидцы вызвали скорую и сотрудников ГИБДД. Медики констатировали смерть Анашкиной. Водителя Huyndai, который отделался лишь испугом, отправили на медосвидетельствование. Экспертиза показала, что тот был трезвый.
Выслушав свидетелей, полицейские приступили к поискам владельца Audi. Впрочем, много времени на это не потребовалось: вечером в отдел принесли запись видеорегистратора, на которой разобрали номерные знаки скрывшегося автомобиля.
Дмитрий Левенко
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Поиск виновных

За рулем кроссовера находился бывший врач-анестезиолог 64-летний Вячеслав Злобин, занимающийся поставками медицинской техники. "Его лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде, поэтому он не имел права садиться за руль, — уточняет Гордиенко. — Полицейским Злобин заявил, что не видел, как произошло ДТП, потому и уехал".
Другим автомобилем управлял работник одного из местных оборонных предприятий 27-летний Ефим Сергеев. Молодой человек тоже сел за руль без прав, причем ранее его не раз привлекали за это к административной ответственности.
Возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В январе 2018-го подозреваемым стал Злобин, который, по версии следствия, спровоцировал ДТП, выехав на перекресток и не уступив дорогу встречному автомобилю.
© Информационное агентство "Беломорканал"Вячеслав Злобин на суде. Стоп-кадр видео
Вячеслав Злобин на суде. Стоп-кадр видео
© Информационное агентство "Беломорканал"
Вячеслав Злобин на суде. Стоп-кадр видео
После третьей экспертизы Злобин превратился в свидетеля, а подозреваемым признали Сергеева. "Материалы ушли в суд, но после нескольких заседаний дело вернули на доследование, — говорит Гордиенко. — Лишь благодаря многочисленным обращениям в вышестоящие инстанции обвинение наконец-то предъявили обоим водителям. Следствие было очень долгим".
Как сообщил РИА Новости источник в Управлении МВД по Архангельской области, расследование затянулось из-за множества сложных экспертиз. Получив результаты, полицейские сразу передали материалы в прокуратуру.
Между тем, пока продолжалась следственная волокита, Злобину вернули водительское удостоверение, а Сергеев успешно сдал экзамены в автошколе. Причем не в родном городе, а в Санкт-Петербурге, находясь под подпиской о невыезде.
© Фото : Информационное агентство "Беломорканал"Ефим Сергеев (справа)
Ефим Сергеев (справа)
© Фото : Информационное агентство "Беломорканал"
Ефим Сергеев (справа)
"Получается, что два потенциальных виновника аварии до сих пор спокойно разъезжают по улицам города, — удивляется юрист. — Мы подавали ходатайство следователю об ограничении вождения автомобиля обвиняемыми, он отказал, мотивировав тем, что и так есть подписка о невыезде".

Помеха движению

Злобин причастность к случившемуся полностью отрицает. На очередном судебном заседании его защитники ходатайствовали об уже пятой по счету экспертизе.
"Сначала они вообще просили судью исключить из перечня доказательств видеозапись, — отмечает представитель потерпевшей стороны. — Но это ходатайство отклонили. Сейчас адвокаты настаивают на том, что угроза столкновения автомобилей на перекрестке не возникла, поэтому Сергееву незачем было поворачивать направо".
Водитель Huyndai признает вину лишь частично. По мнению экспертов, его скорость в момент разъезда с Audi составляла 115 километров в час. Причем, Сергеев не стал тормозить, а наоборот увеличил скорость, пытаясь объехать Ауди
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Сергеев беседовать с корреспондентом РИА Новости отказался. Защитник Злобина — экс-начальник Следственного управления УМВД России по Архангельской области полковник юстиции в отставке Андрей Гуранич — сообщил, что, прежде чем давать комментарий, ему необходимо проконсультироваться с клиентом, после чего перестал отвечать на телефонные звонки.
"В Правилах дорожного движения есть такое понятие, как создание помехи движению, — объясняет РИА Новости автоэксперт Кирилл Форманчук. — Но главное другое: каждый водитель должен выбирать скорость, позволяющую затормозить перед любым препятствием. Нигде не прописано, что если перед тобой кто-то вылез на дорогу, можно крутить руль в разные стороны. Лучше двигаться прямо".
По словам Форманчука, ключевыми при рассмотрении таких дел в суде, как правило, становятся выводы эксперта о скорости движения автомобиля, реакции водителя, тормозном пути и других параметрах.
© Фото : предоставлено представителями потерпевшейОльгу Анашкину в Северодвинске знали многие
Ольгу Анашкину в Северодвинске знали многие
© Фото : предоставлено представителями потерпевшей
Ольгу Анашкину в Северодвинске знали многие
Погибшую Анашкину знали в Северодвинске многие. Она всю жизнь проработала в торговле, а выйдя на пенсию, трудилась в медцентре. По словам родственников, никто из фигурантов так и не принес им извинений. Сын намерен добиваться, чтобы к уголовной ответственности привлекли обоих водителей.
Если вину Злобина с Сергеевым докажут, им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Кирилл ФорманчукАрхангельская областьМоскваСеверодвинскПроисшествия
Популярные комментарии
что пьяных, севших за руль, что этих, которые без прав, сажать надо при обнаружении самого факта езды пяьным или без документов. как за планирование убийства.
22 января, 11:00
F1_
3600000
Ваше "правосудие" на грани фантастики!...
22 января, 08:33
ИИИгорь Иванов
1500200
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