В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Мариам Кочарян. За расчистку школьного двора сироте из Краснодарского края Василию Попкову грозит до четырех лет лишения свободы. Его обвиняют в хищении государственного имущества — за сбор сухостоя и спил одного дерева. Следствие настаивает на незаконной рубке. Местные жители, в свою очередь, собирают подписи в поддержку молодого человека. Двадцать второго января суд должен вынести приговор.

"Разве это плохо?"

Эта история началась еще в марте прошлого года, когда в отделение полиции по Апшеронскому району обратилась директор школы из поселка Мезмайска Александра Филиппова. Она сообщила о незаконном спиле ольхи на территории учебного заведения. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 260 УК ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Как установило следствие, на дерево поднял руку двадцатичетырехлетний сирота Василий Попков.

Он всю жизнь живет в Мезмайске. По словам соседей, когда Васе было три года, умер его отец. "Мать постоянно пила и уходила из дома. Помню, как он резал грязную картошку на четыре части, бросал на печку без масла, жарил и в таком виде ел. Ох, и досталось ему, Вася чудом выжил!" — рассказывает Надежда Дергач. Горе-мать в итоге лишили родительских прав, а мальчика усыновила бывший завуч той самой школы Ольга Лабузова.

В беседе с РИА Новости Ольга приводит свою версию событий: "Это просто какой-то беспредел и бесправие. Вася хотел сделать доброе дело. Представьте: идет человек, видит, что все деревья в округе завалены, и начинает расчищать местность. Больше ничего. Он даже подумать не мог, что для уборки территории надо брать какие-то разрешения, бумаги непонятные заполнять. Человек самостоятельно убрал стволы с ветками, не стал никого просить. Разве это плохо?"

По словам Лабузовой, на защиту ее приемного сына "готовы встать более семидесяти жителей села". "Вася не трогал живые и здоровые стволы", — настаивает Ольга.

"Просто смешно!"

Ее поддерживает и Надежда Дергач, указывая на то, что та ольха была аварийной. Местные жители не раз просили руководство школы убрать завалы: "На нашу просьбу ответили, что завуч и директор находятся на курсах повышения квалификации в Краснодаре. А потом иду я по дорожке, смотрю, все расчищено — так обрадовалась".

"Сейчас же просто плакать хочется. У парня и так судьба сломана, а тут еще такое!"

Соседка отзывается о Попкове только положительно. "Мы знаем Васю как интеллигентного, умного и воспитанного человека. Со мной согласны и односельчане! Мы собрали подписи почти у всех. Он всегда здоровается, приходит первым на помощь, никогда ни на кого не повышает голос", — характеризует подсудимого Надежда. И тут же добавляет: "Просто смешно: всего-то двадцать три чурочки! Этими ветками на один день топить".

"Вынеси пилу, признавайся"

Сам виновник событий в телефонном разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что за спил дерева и уборку сухостоя взялся из-за школьников, которые могли получить серьезные травмы. "Я занимаюсь футболом на стадионе, часто бегаю. Как-то смотрю, а там огромные деревья валяются на тропинке к спортивному полю. Первым делом пошел к отчиму, попросил бензопилу — решил убрать все мешающие проходу завалы. Ветки сложил в кучу — коровы могут их по одной обглодать и задохнуться, а чурки отнес к забору дома — больше негде было ставить. Деревья рано или поздно упали бы, я просто их подпилил", — объясняет Василий.

© Фото : из личного архива Ольги Лабузовой Василий у двора директора школы © Фото : из личного архива Ольги Лабузовой Василий у двора директора школы

Попков восстанавливает хронологию: после расчистки территории он отправился в город, чтобы встать на учет по поиску работы в местном центре занятости. "Когда вернулся, ко мне нагрянул участковый. Он следил за мной, хотел сфотографировать на телефон с бензопилой в руках: "Вынеси пилу, признавайся". А я не понимал, в чем дело", — оправдывается подсудимый.

"Не в моей компетенции"

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю РИА Новости прокомментировали события годовой давности так: "Не имея разрешительных документов, мужчина незаконно срубил одно дерево. Ущерб от его действий превысил 66 тысяч рублей".

В администрации Апшеронского района — своя позиция. "Мы потерпевшая сторона, не обвинители. Нами было подготовлено ходатайство в суд о согласии на примирение сторон. Мы приняли такое решение, потому что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности. Более того, Василий Попков уже возместил ущерб, высадив новые саженцы на месте старых деревьев. Мы — за мирное разрешение спора. Считаем, что молодой человек не причинил ущерба государству, но окончательные выводы сделает суд", — пояснила пресс-секретарь райадминистрации Виктория Кузьминова.

Мы связались с директором СОШ № 27, откуда изначально поступило заявление о незаконной вырубке. На вопрос, почему она обратилась в полицию, Александра Филиппова отвечать не стала. "Хотелось бы, чтобы школа занималась своими делами и прямыми обязанностями, а не комментариями для СМИ. Эти вопросы — не в моей компетенции", — отрезала директриса.

Двадцать второго января пройдет повторное заседание, на котором Попкову должны вынести приговор. На предыдущее заседание 16 января свидетели со стороны обвинения не явились.