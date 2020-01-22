Эксперты назвали страны, которые хотели бы посетить российские туристы

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Самостоятельные путешественники, опрошенные турсервисом, назвали страны, которые они хотели бы посетить в 2020 году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1170 пользователей (они могли выбрать одну страну из списка или указать желаемое направление) и выяснили, что наибольший интерес вызывает Грузия (7,6 процента голосов).
На втором месте списка — Россия (5,8 процента), на третьем — Япония (4,7 процента).
Также довольно часто опрошенные называли Испанию и Таиланд. Причем, у 75 процентов выбравших эту страну поездка туда уже запланирована.
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