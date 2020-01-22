Валентина Талызина: страшно не раздеться на сцене, а заглянуть в душу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Вовк. Валентину Талызину многие помнят по фильму "Ирония судьбы". Но сама актриса больше ценит свою работу в Театре Моссовета, где у нее в основном были главные роли. Новая и очень для нее дорогая — Васса Железнова. Сегодня Валентина Илларионовна празднует юбилей. О том, почему не стоило снимать новые "Иронию" и "Простоквашино", о своем отношении к начинающим актрисам, стихам Захара Прилепина и ситуации на Украине она рассказала в интервью РИА Новости.

— Почему для вас так важна роль Вассы Железновой?

— С ней все произошло очень спонтанно. Я лет шесть вообще ничего не играла на сцене. И когда поняла, что никто мне ролей и не собирается давать, сама обратилась к нашему директору. Не скандалила, конечно, но предъявила претензию. И предложила себя на роль главной героини в этой постановке Сергея Виноградова. А перед этим перечитала пьесу Горького. Их вообще-то два варианта — один 1910 года, другой — 1935-го. Я выбрала первый, потому что он абсолютно созвучен сегодняшнему дню.

— Чем именно?

— Да этой жаждой денег до потери человеческого облика, совести и всех нравственных категорий! Погоня за наследством приводит мою героиню к трагедии (Васса ради наследства мужа убивает деверя. — Прим. ред.). Все сейчас сошли с ума из-за денег, в том числе и в искусстве. Во главе всего теперь продюсер. А в советское время царь и бог был режиссер, поэтому и кино было такое замечательное. Пересмотрела на Новый год старые фильмы, а все, что ставят сейчас, — смотреть невозможно.

— Вы сыграли Вассу так, что ей сочувствуешь, несмотря на страшный поступок, который она совершила. Артисты рассказывают, как после психологически сложных ролей они сами заболевают. С вами такое случалось? Какие роли тяжелее всего дались?

— Если артист совестливый и ответственно подходит к работе, то такое бывает, да. Каждая роль по-своему сложна. Проще простого выпустить на сцену голого артиста, как это сейчас зачастую делается. Но самое страшное — не раздеться на сцене, а заглянуть в душу человеческую. Русский психологический театр всегда именно этим и славился. Поэтому Станиславский произвел такой фурор, когда приехал в Америку. А Чехов — был и остается величайшим драматургом.

— Когда после ГИТИСа вы пришли в Театр Моссовета, у вас там были потрясающие наставницы — Валентина Серова, Вера Марецкая, Любовь Орлова. Получили вы какой-то универсальный совет от них?

— Я с ними со всеми работала и, конечно, многое усвоила. Но это настолько мое, личное, что делиться со всеми не готова. Я только приведу слова Аллы Константиновны Тарасовой: "Пока свечка любви к искусству будет гореть в твоей душе, ты будешь оставаться актрисой, как она потухла, все закончилось".

— То есть талант можно потерять?

— Не то слово! Все надо беречь: и талант, и голос, и душу, и главное — совесть.

— Говорят, у вас были непростые отношения с Фаиной Георгиевной Раневской?

— Да, это был кошмар! Я только после института пришла в театр, и мы вместе с Фаиной Георгиевной играли в спектакле "Дядюшкин сон". Она меня невзлюбила, а я от этого только больше замыкалась, роль у меня никак не шла. Но потом я доказала, что могу играть.

— А как вы относитесь к молодым актрисам?

— Со всей душой. Я пробую подсказать, если меня хотят слышать, понимают, что я говорю с добрым сердцем, желая помочь. Но есть и такие, кто не нуждается в советах. К спектаклю "Васса" я сама подбирала себе партнеров. В составе много молодых актеров. Они обожают спектакль, а я обожаю их. Мне говорили, что я хорошо их подобрала.

— Не хотели бы стать педагогом?

— Никогда! Ни педагогом, ни художественным руководителем, ни режиссером, боже упаси! Быть педагогом — это так ответственно: брать в руки чужую душу, давать путевку в жизнь. У меня были потрясающие педагоги, я помню все, что они мне говорили. Но все равно рыдала, когда пришла в театр, тяжело было. И с той же Раневской. Это потом она меня полюбила. А у меня всегда так. Эльдар Александрович Рязанов на съемках "Иронии судьбы" тоже встретил меня неприветливо. Он хотел снимать Фрейндлих, а она не могла, слава богу, ждала ребенка. Он кричал на меня. А потом говорил очень ласковые слова.

© РИА Новости / РИА Новости Перейти в фотобанк Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год 1 из 5 Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год © РИА Новости / РИА Новости Перейти в фотобанк © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной "Старики-разбойники". 1971 год 2 из 5 "Старики-разбойники". 1971 год © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной "Женитьба". 1978 год 3 из 5 "Женитьба". 1978 год © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной © Мосфильм Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год 4 из 5 Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год © Мосфильм © Базелевс Продакшн (2007) Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год 5 из 5 Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год © Базелевс Продакшн (2007) 1 из 5 Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год © РИА Новости / РИА Новости Перейти в фотобанк 2 из 5 "Старики-разбойники". 1971 год © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной 3 из 5 "Женитьба". 1978 год © Фото : Из личного архива Валентины Талызиной 4 из 5 Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год © Мосфильм 5 из 5 Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год © Базелевс Продакшн (2007)

— Вам везло с режиссерами?

— Безусловно. Юрий Александрович Завадский, Роман Григорьевич Виктюк — мои любимые режиссеры. И я так счастлива, что поступила именно в Театр Моссовета, а не, предположим, в "Современник". Это настоящий театр: с мастерами, молодежью, традициями, своей школой, где старались тебя вырастить, помочь.

— А в "Современнике" все было не так?

— Там была студийная атмосфера. Лес рубят — щепки летят. Там было сложно состояться.

— Вы часто предлагаете свое видение героинь режиссерам?

— Нечасто и очень мягко. Я послушная актриса, для меня режиссер — главный человек в кино, в спектакле. Знаете, в нашем деле лучше показать, чем сказать. У меня получалось именно показывать. А спорила я редко.

— Вы много гастролировали с поэтическими программами, которые сами и составляете. Есть новый материал для них?

— Да, я сейчас больна двумя программами. Не зная Захара Прилепина, я ему позвонила и спросила: "А есть ли у вас стихи про Донбасс?" Потому что ситуация на Украине меня очень волнует. Мне больно от того, что там происходит. Тем более что воспитывала меня мамина сестра — украинка. Я очень люблю эту страну — климат, людей. Так вот, Захар сказал: "Сколько угодно". И через несколько дней прислал мне целую папку стихов. Они потрясающие, берут за душу. Я хочу сделать из них поэтическую программу. Не по заказу, а потому что хочу.

© Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов Набросок сцены из мультфильма "Трое из Простоквашино". Выставка "Герои анимации" в рамках Большого фестиваля мультфильмов © Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов Набросок сцены из мультфильма "Трое из Простоквашино". Выставка "Герои анимации" в рамках Большого фестиваля мультфильмов

— Вашим голосом говорит мама Дяди Федора из "Простоквашино". Смотрели новые серии? Как они вам?

— Смотрела. Мультфильм как мультфильм. Я только не понимаю, почему сценаристы берут героев старых фильмов, почему своих не придумывают. Вот "Иронию" новую сделали. Все там было: и любовь, и гитара, и собачка, и песни. Но второй раз я это кино смотреть не буду. Не надо трогать старые сюжеты. Собственные придумываете, ребята, своего времени, ощущения.

— Знаю, что вы обожаете рассказывать анекдоты.