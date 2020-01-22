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Культура
2020-01-22T08:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563685742.html
Валентина Талызина: страшно не раздеться на сцене, а заглянуть в душу
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РИА Новости

Валентина Талызина: страшно не раздеться на сцене, а заглянуть в душу

08:00 22.01.2020 (обновлено: 08:10 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаАктриса Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Светлана Вовк. Валентину Талызину многие помнят по фильму "Ирония судьбы". Но сама актриса больше ценит свою работу в Театре Моссовета, где у нее в основном были главные роли. Новая и очень для нее дорогая — Васса Железнова. Сегодня Валентина Илларионовна празднует юбилей. О том, почему не стоило снимать новые "Иронию" и "Простоквашино", о своем отношении к начинающим актрисам, стихам Захара Прилепина и ситуации на Украине она рассказала в интервью РИА Новости.
— Почему для вас так важна роль Вассы Железновой?
— С ней все произошло очень спонтанно. Я лет шесть вообще ничего не играла на сцене. И когда поняла, что никто мне ролей и не собирается давать, сама обратилась к нашему директору. Не скандалила, конечно, но предъявила претензию. И предложила себя на роль главной героини в этой постановке Сергея Виноградова. А перед этим перечитала пьесу Горького. Их вообще-то два варианта — один 1910 года, другой — 1935-го. Я выбрала первый, потому что он абсолютно созвучен сегодняшнему дню.
— Чем именно?
— Да этой жаждой денег до потери человеческого облика, совести и всех нравственных категорий! Погоня за наследством приводит мою героиню к трагедии (Васса ради наследства мужа убивает деверя. — Прим. ред.). Все сейчас сошли с ума из-за денег, в том числе и в искусстве. Во главе всего теперь продюсер. А в советское время царь и бог был режиссер, поэтому и кино было такое замечательное. Пересмотрела на Новый год старые фильмы, а все, что ставят сейчас, — смотреть невозможно.
— Вы сыграли Вассу так, что ей сочувствуешь, несмотря на страшный поступок, который она совершила. Артисты рассказывают, как после психологически сложных ролей они сами заболевают. С вами такое случалось? Какие роли тяжелее всего дались?
— Если артист совестливый и ответственно подходит к работе, то такое бывает, да. Каждая роль по-своему сложна. Проще простого выпустить на сцену голого артиста, как это сейчас зачастую делается. Но самое страшное — не раздеться на сцене, а заглянуть в душу человеческую. Русский психологический театр всегда именно этим и славился. Поэтому Станиславский произвел такой фурор, когда приехал в Америку. А Чехов — был и остается величайшим драматургом.
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной

Валентина Талызина, четвертый курс ГИТИСа. Шекспир "Имоджена"

Валентина Талызина
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Валентина Талызина, четвертый курс ГИТИСа. Шекспир "Имоджена"

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
© Фото : Из личного архива Валентины ТалызинойВалентина Талызина
Валентина Талызина
2 из 6
Валентина Талызина
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
© РИА Новости / Вера Петрусова

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле "Премьера" по пьесе Л. Росебы. Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена)

Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена). Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле Премьера по пьесе Л.Росебы.
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Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле "Премьера" по пьесе Л. Росебы. Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена)

© РИА Новости / Вера Петрусова
© РИА Новости / Вера Петрусова

Сцена из спектакля "Царствие земное" по пьесе Теннесси Уильямса; Лот — Геннадий Бортников, Мэртл — Валентина Талызина. Государственный академический театр имени Моссовета

Государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля Царствие земное по пьесе Теннесси Уильямса. Лот -артист Геннадий Бортников, Мэртл - актриса Валентина Талызина.
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Сцена из спектакля "Царствие земное" по пьесе Теннесси Уильямса; Лот — Геннадий Бортников, Мэртл — Валентина Талызина. Государственный академический театр имени Моссовета

© РИА Новости / Вера Петрусова
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной

Валентина Талызина в спектакле "Мамаша Кураж и ее дети". Постановка Павла Хомского, Государственный академический театр имени Моссовета

Валентина Талызина
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Валентина Талызина в спектакле "Мамаша Кураж и ее дети". Постановка Павла Хомского, Государственный академический театр имени Моссовета

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Анатолий Васильев в роли Кречинского, Лидия Волкова в роли Лидочки и Валентина Талызина в роли Атуевой (справа налево) в сцене из спектакля "Свадьба Кречинского" по пьесе А. В. Сухово-Кобылина режиссера Павла Хомского в Театре имени Моссовета

Репетиция спектакля Свадьба Кречинского
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Анатолий Васильев в роли Кречинского, Лидия Волкова в роли Лидочки и Валентина Талызина в роли Атуевой (справа налево) в сцене из спектакля "Свадьба Кречинского" по пьесе А. В. Сухово-Кобылина режиссера Павла Хомского в Театре имени Моссовета

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 6

Валентина Талызина, четвертый курс ГИТИСа. Шекспир "Имоджена"

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
2 из 6
Валентина Талызина
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
3 из 6

Заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина в спектакле "Премьера" по пьесе Л. Росебы. Московский академический театр имени Моссовета (Малая сцена)

© РИА Новости / Вера Петрусова
4 из 6

Сцена из спектакля "Царствие земное" по пьесе Теннесси Уильямса; Лот — Геннадий Бортников, Мэртл — Валентина Талызина. Государственный академический театр имени Моссовета

© РИА Новости / Вера Петрусова
5 из 6

Валентина Талызина в спектакле "Мамаша Кураж и ее дети". Постановка Павла Хомского, Государственный академический театр имени Моссовета

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
6 из 6

Анатолий Васильев в роли Кречинского, Лидия Волкова в роли Лидочки и Валентина Талызина в роли Атуевой (справа налево) в сцене из спектакля "Свадьба Кречинского" по пьесе А. В. Сухово-Кобылина режиссера Павла Хомского в Театре имени Моссовета

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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— Когда после ГИТИСа вы пришли в Театр Моссовета, у вас там были потрясающие наставницы — Валентина Серова, Вера Марецкая, Любовь Орлова. Получили вы какой-то универсальный совет от них?
— Я с ними со всеми работала и, конечно, многое усвоила. Но это настолько мое, личное, что делиться со всеми не готова. Я только приведу слова Аллы Константиновны Тарасовой: "Пока свечка любви к искусству будет гореть в твоей душе, ты будешь оставаться актрисой, как она потухла, все закончилось".
— То есть талант можно потерять?
— Не то слово! Все надо беречь: и талант, и голос, и душу, и главное — совесть.
— Говорят, у вас были непростые отношения с Фаиной Георгиевной Раневской?
— Да, это был кошмар! Я только после института пришла в театр, и мы вместе с Фаиной Георгиевной играли в спектакле "Дядюшкин сон". Она меня невзлюбила, а я от этого только больше замыкалась, роль у меня никак не шла. Но потом я доказала, что могу играть.
© РИА Новости / Михаил Озерский

Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — Валентина Талызина

Сцена из спектакля Дядюшкин сон по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды - артистка Валентина Талызина.
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Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — Валентина Талызина

© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина (справа), князь — заслуженный артист РСФСР Константин Михайлов, Москалева — народная артистка СССР Фаина Раневская

Актриса Фаина Раневская в спектакле Дядюшкин сон по одноименной повести Федора Достоевского
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Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина (справа), князь — заслуженный артист РСФСР Константин Михайлов, Москалева — народная артистка СССР Фаина Раневская

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Михаил Озерский

Валентина Талызина в роли Зинаиды в спектакле "Дядюшкин сон" по пьесе Ф. М. Достоевского в постановке Государственного академического театра имени Моссовета

Валентина Талызина в роли Зинаиды в спектакле Дядюшкин сон по пьесе Ф.М.Достоевского в постановке Государственного Академического театра имени Моссовета.
3 из 3

Валентина Талызина в роли Зинаиды в спектакле "Дядюшкин сон" по пьесе Ф. М. Достоевского в постановке Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Озерский
1 из 3

Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — Валентина Талызина

© РИА Новости / Михаил Озерский
2 из 3

Сцена из спектакля "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. В роли Зинаиды — артистка Валентина Талызина (справа), князь — заслуженный артист РСФСР Константин Михайлов, Москалева — народная артистка СССР Фаина Раневская

© РИА Новости / Михаил Озерский
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3 из 3

Валентина Талызина в роли Зинаиды в спектакле "Дядюшкин сон" по пьесе Ф. М. Достоевского в постановке Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Озерский
— А как вы относитесь к молодым актрисам?
— Со всей душой. Я пробую подсказать, если меня хотят слышать, понимают, что я говорю с добрым сердцем, желая помочь. Но есть и такие, кто не нуждается в советах. К спектаклю "Васса" я сама подбирала себе партнеров. В составе много молодых актеров. Они обожают спектакль, а я обожаю их. Мне говорили, что я хорошо их подобрала.
— Не хотели бы стать педагогом?
— Никогда! Ни педагогом, ни художественным руководителем, ни режиссером, боже упаси! Быть педагогом — это так ответственно: брать в руки чужую душу, давать путевку в жизнь. У меня были потрясающие педагоги, я помню все, что они мне говорили. Но все равно рыдала, когда пришла в театр, тяжело было. И с той же Раневской. Это потом она меня полюбила. А у меня всегда так. Эльдар Александрович Рязанов на съемках "Иронии судьбы" тоже встретил меня неприветливо. Он хотел снимать Фрейндлих, а она не могла, слава богу, ждала ребенка. Он кричал на меня. А потом говорил очень ласковые слова.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год

Евстигнеев,Талызина и Сазонова в сцене из фильма Зигзаг удачи
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Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год

© РИА Новости / РИА Новости
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© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной

"Старики-разбойники". 1971 год

Валентина Талызина
2 из 5

"Старики-разбойники". 1971 год

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной

"Женитьба". 1978 год

Валентина Талызина
3 из 5

"Женитьба". 1978 год

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
© Мосфильм

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!
4 из 5

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год

© Мосфильм
© Базелевс Продакшн (2007)

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год

Кадр из фильма Ирония судьбы. Продолжение
5 из 5

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год

© Базелевс Продакшн (2007)
1 из 5

Кадр из фильма "Зигзаг удачи". 1968 год

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 5

"Старики-разбойники". 1971 год

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
3 из 5

"Женитьба". 1978 год

© Фото : Из личного архива Валентины Талызиной
4 из 5

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 1975 год

© Мосфильм
5 из 5

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение" 2007 год

© Базелевс Продакшн (2007)
— Вам везло с режиссерами?
— Безусловно. Юрий Александрович Завадский, Роман Григорьевич Виктюк — мои любимые режиссеры. И я так счастлива, что поступила именно в Театр Моссовета, а не, предположим, в "Современник". Это настоящий театр: с мастерами, молодежью, традициями, своей школой, где старались тебя вырастить, помочь.
— А в "Современнике" все было не так?
— Там была студийная атмосфера. Лес рубят — щепки летят. Там было сложно состояться.
— Вы часто предлагаете свое видение героинь режиссерам?
— Нечасто и очень мягко. Я послушная актриса, для меня режиссер — главный человек в кино, в спектакле. Знаете, в нашем деле лучше показать, чем сказать. У меня получалось именно показывать. А спорила я редко.
— Вы много гастролировали с поэтическими программами, которые сами и составляете. Есть новый материал для них?
— Да, я сейчас больна двумя программами. Не зная Захара Прилепина, я ему позвонила и спросила: "А есть ли у вас стихи про Донбасс?" Потому что ситуация на Украине меня очень волнует. Мне больно от того, что там происходит. Тем более что воспитывала меня мамина сестра — украинка. Я очень люблю эту страну — климат, людей. Так вот, Захар сказал: "Сколько угодно". И через несколько дней прислал мне целую папку стихов. Они потрясающие, берут за душу. Я хочу сделать из них поэтическую программу. Не по заказу, а потому что хочу.
© Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмовНабросок сцены из мультфильма "Трое из Простоквашино". Выставка "Герои анимации" в рамках Большого фестиваля мультфильмов
Набросок сцены из мультфильма Трое из Простоквашино. Выставка Герои анимации в рамках Большого фестиваля мультфильмов
© Фото : предоставлено организаторами Большого фестиваля мультфильмов
Набросок сцены из мультфильма "Трое из Простоквашино". Выставка "Герои анимации" в рамках Большого фестиваля мультфильмов
— Вашим голосом говорит мама Дяди Федора из "Простоквашино". Смотрели новые серии? Как они вам?
— Смотрела. Мультфильм как мультфильм. Я только не понимаю, почему сценаристы берут героев старых фильмов, почему своих не придумывают. Вот "Иронию" новую сделали. Все там было: и любовь, и гитара, и собачка, и песни. Но второй раз я это кино смотреть не буду. Не надо трогать старые сюжеты. Собственные придумываете, ребята, своего времени, ощущения.
— Знаю, что вы обожаете рассказывать анекдоты.
— Я снималась со всеми комиками Советского Союза. Запоминала анекдоты, которые от них слышала. В моей коллекции есть анекдоты Юрия Никулина, Льва Дурова, Аркадия Инина — я его очень люблю. Не то что я часто их рассказываю, а по ситуации бывает. Но больше не буду. Лучше стихи почитаю.
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КультураТеатрКино и сериалыВалентина ТалызинаТеатр имени МоссоветаВера МарецкаяЮрий НикулинФаина РаневскаяЭльдар Рязанов
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